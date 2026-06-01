Foto Iván Cepeda reta a Abelardo de la Espriella a un debate y da giro a su campaña para la segunda vuelta.

La carrera hacia la segunda vuelta presidencial en Colombia comenzó a tomar un nuevo rumbo tras el anuncio realizado por Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, quien lanzó un reto público a Abelardo de la Espriella para sostener un debate político y electoral de cara a los comicios del próximo 21 de junio.

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La propuesta marca un giro significativo en la estrategia de campaña de Cepeda. Durante la primera vuelta presidencial, el senador fue cuestionado por distintos sectores debido a su limitada participación en debates y por mantener una relación distante con los medios de comunicación, una decisión que varios analistas consideraron como uno de los factores que influyeron en el resultado electoral.

La primera vuelta dejó como ganador a Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, quien obtuvo 10.361.499 votos. En segundo lugar quedó Iván Cepeda con 9.688.361 sufragios, lo que llevó a ambos aspirantes a avanzar a la instancia definitiva que definirá quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años.

Tras conocerse los resultados, Cepeda manifestó dudas sobre algunos aspectos del proceso electoral y aseguró que existen diferencias en los datos que deben ser aclaradas por las autoridades competentes. El dirigente sostuvo que su campaña busca verificar información relacionada con cerca de 800.000 registros electorales.

“Hay un desfase que queremos verificar… estamos hablando de 800.000 personas o cédulas. Queremos que eso se aclare”, expresó el candidato al referirse a las inquietudes que mantiene sobre el proceso de votación.

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Sin embargo, más allá de esos cuestionamientos, el anuncio que más llamó la atención fue el cambio de postura frente a los debates públicos. A través de su cuenta en la red social X, Cepeda informó que emplazaba formalmente a su rival político para discutir sus propuestas y confrontar sus visiones de país ante los ciudadanos.

“Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo De la Espriella. Las condiciones para efectuarlo serán acordadas por las personas que he designado para ese fin, y cuyo nombre daré a conocer”, escribió el candidato del Pacto Histórico.

La invitación abre la puerta a lo que podría convertirse en uno de los encuentros más esperados de la campaña presidencial. Hasta el momento, Abelardo de la Espriella no ha respondido públicamente al reto, aunque la expectativa crece en torno a la posibilidad de que ambos candidatos se enfrenten cara a cara en un escenario de debate.

El nuevo movimiento de Cepeda se produce en medio de una campaña cada vez más polarizada. Durante su discurso posterior a las elecciones, el senador lanzó fuertes críticas contra el candidato de derecha, elevando el tono de la confrontación política que ya domina el panorama electoral.

“¿Quién es De la Espriella? Abogado de paramilitares, padre notario que legalizó bienes de Salvatore Mancuso, abogado de narcotraficantes y estafadores. Es un estafador de estafadores”, afirmó el aspirante presidencial ante sus seguidores.

Además, Cepeda señaló que su rival representa lo que calificó como un “fascismo mafioso”, una acusación que se suma a la larga lista de señalamientos intercambiados entre ambas campañas desde el cierre de la primera vuelta.

Mientras tanto, De la Espriella continúa consolidando apoyos nacionales e internacionales luego de su victoria electoral. Líderes de derecha como Santiago Abascal, presidente del partido español Vox, han celebrado públicamente su resultado, reforzando la dimensión internacional que ha comenzado a adquirir la contienda colombiana.

Con menos de tres semanas para la definición presidencial, las campañas empiezan a mover sus fichas estratégicas. El eventual debate entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella podría convertirse en uno de los momentos decisivos de una elección que mantiene al país en medio de una intensa confrontación política e ideológica.

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