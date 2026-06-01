Margarita Rosa de Francisco lanzó advertencia sobre lo que hará si la izquierda pierde las elecciones, ¿dolor intenso?

Margarita Rosa de Francisco es una de las figuras más polifacéticas e icónicas del entretenimiento y la cultura en Colombia; una galardonada actriz, presentadora y escritora vallecaucana que logró trascender las pantallas de televisión para consolidarse como una voz sumamente influyente y combativa en el debate sociopolítico del país. Su activa participación en las plataformas digitales, donde defiende de frente sus posturas de izquierda, la ha ubicado de manera constante en el centro de la opinión pública nacional.

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La eterna ‘Mencha’ se convirtió en tendencia en las últimas horas tras desatar diversos comentarios en redes sociales con una sorpresiva e intensa reflexión de cara a la reñida segunda vuelta presidencial.

Lejos de sumarse a las voces oficiales de su sector que denuncian supuestas irregularidades en el escrutinio tras los resultados de la primera vuelta, la escritora optó por una mirada mucho más reflexiva, descartando de plano las teorías conspirativas. “No creo que haya que excusarse en que hubo fraude. A la mitad del país no le llegó la obra del gobierno, por las razones que sean. Comprendo que esa otra mitad vea en el candidato Abelardo la fantasía del individuo exitoso que él quiere personificar”, sentenció de manera tajante a través de sus plataformas digitales.

Sin embargo, el dardo más punzante de su intervención estuvo dirigido hacia ella misma. En un inesperado ejercicio de sensatez que dejó fríos a sus detractores, Margarita Rosa se fue de frente contra su propia retórica y la de los defensores del oficialismo. “En cuanto a mi modo de hacer activismo, me hago la siguiente crítica: no es inteligente ni útil llenar de adjetivos a una persona para tratar de degradarla. Eso no me hace mejor moralmente, pues no lo soy. Es un error de mi parte. No lo haré más”, confesó con honestidad, asumiendo la responsabilidad por la agresividad que suele reinar en las dinámicas virtuales.

Pese al duro jalón de orejas interno, la escritora dejó en claro que no frenará su activismo y que dará la pelea con las garras en las semanas que restan para la segunda vuelta electoral: “Seguiré ayudando a visibilizar las propuestas de Iván Cepeda porque creo plenamente en ellas. En tres semanas, si gana la derecha, lloraré, y a gritos; no les quede la menor duda. Y, en ese caso, habrá que respetar la decisión de un pueblo esperanzado”, concluyó Margarita Rosa de Francisco.

¿Por qué Margarita Rosa de Francisco decidió no tener hijos?

A lo largo de su trayectoria, la afamada artista vallecaucana ha sido sumamente abierta y franca al abordar este tema, derribando los tabúes tradicionales sobre la maternidad obligatoria. Margarita Rosa ha explicado en repetidas ocasiones que su decisión no estuvo vinculada a impedimentos médicos, sino a una absoluta falta de instinto maternal que identificó desde su niñez, cuando prefería jugar a ser cantante o profesora en lugar de cuidar muñecas. Con su característico humor y honestidad, la escritora llegó a confesar que nunca sintió el deseo biológico de procrear y que, en parte, fue por miedo a consentir demasiado o por egoísmo con su propia libertad y carrera profesional.