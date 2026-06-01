“Estafador de estafadores”: Cepeda se fue con toda contra Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta

Iván Cepeda se pronunció este domingo, 31 de mayo, sobre los resultados de la primera vuelta presidencial e intensificó su discurso contra Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta. El candidato del Pacto Histórico no escatimó en palabras y calificó a De la Espriella como un “facista” y “estafador de estafadores”.

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“Abogado de narcotraficantes y estafadores, a los cuales ha estafado. Es un estafador de estafadores. Estafador de narcotraficantes. El señor De la Espriella representa (...) el fascismo, pero el fascismo mafioso, que lo sepan claramente hoy, quienes duden de lo que representa y cuál es su proyecto” afirmó.

El candidato aseveró que los avances logrados durante el gobierno de Gustavo Petro serán “pulverizados” en un eventual mandato de Cepeda. “No salario vital, no reforma agraria, no apoyo a la educación pública y a la matrícula cero, no más apoyo a la juventud, apoyo simple y llanamente a los círculos más descompuestos y más poderosos desde el punto de vista económico de la sociedad colombiana”, declaró.

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Cepeda aseguró que para De la Espriella la naturaleza solo son objetos “si acaso, de diversión” y lo señaló como un peligro contra el medio ambiente, la diversidad sexual, el respeto por las mujeres: “El señor De la Espriella es un machista y un misógino, digámoslo con claridad”.