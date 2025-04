Margarita Rosa de Francisco habló sobre su decisión de no ser mamá y el aborto

En la edición 2025 del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI) Margarito Rosa de Francisco recibirá en los Premios India Catalina el Premio Víctor Nieto a toda una vida. Dicho premio es un reconocimiento a toda su trayectoria actoral por la que ha destacado por años en la pantalla chica.

En medio de este festival, Margarita tuvo una entrevista donde habló sobre el aborto y su decisión de no ser madre.

¿Qué piensa Margarita Rosa de Francisco sobre el aborto?

En medio de una entrevista realizada con Eva Rey en su programa ‘Desnúdate con Eva’, tocaron el tema de la maternidad y el aborto. Luego de que Eva Rey confesara que pens´ó en el aborto al quedar emabrazada a sus cuarenta años, Margarita añadió: “Esa última voluntad de la mujer de decidir ‘tengo el hijo o no lo tengo’. Si le dicen a uno ‘pero es que sin la semilla del padre usted no tendría’, pero es la mujer la que pare el mundo, la que pare la vida, es ese último momento de decisión en donde dice ‘bueno, sí lo tengo. Pero ese es un poder muy grande que tenemos las mujeres. Las muejres tenemos el poder, si eso no es poder, nada lo es”. Apoyando deliberadamente el aborto, y recalcando el poder de decisión de la mujer de su propio cuerpo.

En la sección de comentarios, más allá de criticar o juzgar a Margarita Rosa, muchos se mostraron en desacuerdo con las palabras de la presentadora enpañola con comentarios como: “Que decepción Eva y que palabras tan fuertes, no tienes idea lo que una mujer vive después de un proceso de aborto. Muy desafortunadas tus palabras y mensaje“, ”Nada inspirador este abrebocas 😔 se debe respetar la opinión de los demás pero hasta qué punto??? No sé cuál de las dos da más tristeza escuchar ☹️ el aborto es un crimen y punto“.

Del mismo modo, hubo personas que defendieron la idea de ambas: “Está si la merece la pena verla. Me encantan las dos. Pero está invitada, de lujo“, ”Acá ambas posturas son válidas, pero si uno tiene el poder de decidir sobre su cuerpo, está bien".