Esposa de Abelardo de la Espriella dedicó sorpresivo mensaje antes de las elecciones, “Tigresas de la Patria”

Las elecciones presidenciales 2026 han dado de que hablar desde que se oficializaron los candidatos que entrarían en la contienda electoral. Uno de los más fuertes es, sin duda, Abelardo de la Espriella, quien junto a Iván Cepeda ha generado dudas entre los ciudadanos, esto sin dejar de lado a Paloma Valencia. El apoyo para ‘El tigre’ en cada uno de sus eventos por la carrera presidencial ha sido su esposa, Ana Lucía Pineda, madre de sus cuatro hijos, siendo su fiel compañera; ahora, ante la jornada de elecciones este 31 de mayo, Pineda buscó agradecer a quienes demostraron su cariño por el político.

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¿Quién es la esposa de Abelardo de la Espriella?

Detrás del perfil mediático y elegante del reconocido Abelardo de la Espriella se esconde una sólida historia de amor de más de 10 años junto a su esposa, Ana Lucía Pineda. Ambos se conocían desde la infancia en su natal Montería, pero el destino esperó hasta que coincidieran por casualidad en Bogotá para flecharlos por completo. Tras un romántico viaje de cumpleaños a Miami donde el amor se hizo evidente, la pareja llegó al altar y hoy en día consolida un hogar y una familia numerosa que se mantiene firme por encima de cualquier altibajo.

"Gracias, Colombia! Gracias por recibirnos con tanto cariño, por cada sonrisa, cada abrazo y cada palabra de aliento. Gracias por creer que, unidos, podemos trabajar por un mismo propósito: defender los valores y principios que nos unen como nación. Agradezco a Dios por esta experiencia de vida tan enriquecedora, llena de aprendizajes, desafíos y momentos que guardaré siempre en mi corazón. Hoy miro este camino con orgullo y con una profunda gratitud.

Haber tenido la oportunidad de llegar a tantas mujeres, escucharlas, conocer sus historias y compartir sus sueños ha sido una de las mayores bendiciones de este recorrido. Saber que podemos trabajar juntas por el bienestar de ellas y de sus familias me llena de esperanza y fortalece mi compromiso de servir. Quiero expresar un agradecimiento muy especial a las Tigresas de la Patria. Gracias por su entrega, su valentía, su amor por Colombia y por caminar firmes en esta causa. Cada esfuerzo, cada kilómetro recorrido, cada mensaje compartido y cada gesto de apoyo han sido fundamentales.

Ustedes son inspiración, fuerza y ejemplo de compromiso. Me siento profundamente honrada de contar con mujeres tan extraordinarias en este camino. Cada encuentro me ha recordado que cuando trabajamos con amor, fe y propósito, podemos transformar vidas. Esa convicción me llena de energía para seguir adelante con más fuerza, más ilusión y más compromiso que nunca. ¡Gracias, Colombia! Sigamos construyendo juntos un futuro con esperanza, valores y oportunidades para todos”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella, las cuales estuvieron acompañadas de varias imágenes en las que se expuso los diferentes eventos realizados durante su campaña electoral.