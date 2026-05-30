Margarita Rosa de Francisco le respondió a Paola Turbay tras críticas al Gobierno Petro: “guion sin rigor”

Después de que la reconocida actriz Paola Turbay publicó un video en el que arremetió contra el gobierno del presidente Gustavo Petro y aseguró que votaría por Paloma Valencia, la también actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco le hizo una réplica en otro video divulgado en sus redes sociales.

(Lea más noticias sobre la campaña presidencial dando clic en: Presidente ecuatoriano Daniel Noboa participa en la política colombiana y anuncia acuerdos con De la Espriella).

La controversia comenzó después de que Paola Turbay decidió comunicarle al país el sentido de su voto en las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo.

“Los miré como equipo y voy a votar por Paloma y Oviedo. Su plan está alineado con lo que Colombia necesita”, indicó Turbay.

En ese mismo espacio, también hizo durísimos señalamientos contra la gestión del presidente Petro durante los últimos cuatro años y advirtió que consideraba que le había hecho daño a la economía, la seguridad y la salud del país.

“Estamos a tres días de definir si seguimos por este camino o cambiamos de rumbo.Y yo no quiero que Colombia sea la próxima Venezuela.Yo siempre me mantuve alejada de este tema, pero hoy como colombiana me siento en la obligación de hablar”, puntualizó Turbay.

El video de la actriz pronto se viralizó en las redes sociales e incluso Paloma Valencia le agradeció a Turbay por elegirla como su candidata presidencial.

La fuerte respuesta de Margarita Rosa de Francisco

Pues bien, el debate se avivó aún más cuando la también actriz Margarita Rosa de Francisco -quien es partidaria del actual gobierno y del candidato presidencial Iván Cepeda- le contestó a Paola Turbay.

“Es la letanía que repite hasta el cansancio la gente de bien”, sostuvo Margarita Rosa de Francisco. Y argumentó que en su pronunciamiento Paola Turbay redujo a frases simplistas problemáticas profundas como la crisis del sistema de salud colombiano o el déficit fiscal que atraviesa el Estado.

“Ella dice que ha hecho la tarea. Creo que la tarea a la que se refiere es la de estudiarse el guion que repiten sin ningún rigor sectores de la derecha”, puntualizó Margarita Rosa de Francisco.