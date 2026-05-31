Piter Albeiro le puso ‘sal en la herida’ a Claudia López y Roy Barreras por sus resultados en las elecciones

Los colombianos volvieron a reunirse en las urnas este domingo 31 de mayo con lo que fue la primera vuelta de las presidenciales en las que Abelardo de la Espriella se posiciona como uno de los principales candidatos a heredar el puesto de Gustavo Petro en Casa de Nariño. Justamente uno de los fieles seguidores de ‘El Tigre’, el humorista Piter Albeiro, sorprendió al burlarse de otros aspirantes justo en el primer conteo de los votos.

Mediante su cuenta de ‘X’, el humorista que hizo parte de ‘Sábados Felices’ realizó varias publicaciones en las que no solo reafirmó su apoyo a De la Espriella, sino que también ‘atacó’ a Claudia López y Roy Barreras.

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“Roy Barreras no aparece ya ni en Google. (...) Cuando ya hay candidatos con 24.000 votos, ¿Claudia López tiene 250 votos?“, expresó el boyacense, quien también aprovechó este momento para recordar su infancia y la manera en la que su padre le inculcó el ir a votar.

“En días como hoy extraño a mi papá; era muy pequeño y me sentaba a su lado a escuchar a Juan Gossain dando los resultados en ‘Radiosucesos’ RCN; teníamos esa cita en elecciones”, añadió.

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El control del delito domina el discurso de los candidatos a la Presidencia

El informe de Bogotá Cómo Vamos, muestra que varios programas se concentran en el control del delito, es decir, en medidas de respuesta inmediata como presencia policial, inteligencia, tecnología, recuperación territorial o investigación criminal. En el caso de Abelardo de la Espriella, el análisis encontró que cerca del 60 % de su discurso en seguridad se concentra en control del delito, sin referencia a prevención.

Otros candidatos combinan control y prevención con diferentes pesos. Sergio Fajardo y Paloma Valencia presentan enfoques más equilibrados, mientras Claudia López, Sondra Macollins y Miguel Uribe también incluyen ambos enfoques,pero con ligera inclinación hacia el control. Iván Cepeda,por su parte, aparece con una apuesta más marcada hacia la prevención y el conflicto armado y paz.

Esto no significa que una propuesta sea automáticamente mejor que otra, pero sí muestra dónde está parado cada candidato. Algunos le apuestan al golpe rápido contra el delito; otros intentan combinar respuestas inmediatas con medidas sociales o institucionales de más largo plazo.

¿Cuánto cuesta el Ron Defensor de Abelardo de la Espriella?

Ante las grandes posibilidades de Abelardo de ponerse la banda cruzada, muchos de sus seguidores quisieran celebrar su posible victoria con una botella del ron de su candidato, el cual, según la página oficial, puede conseguirse en dos presentaciones: la ‘Ron Defensor Style’ de 12 años de 700 mililitros por $256.900; y la ‘Ron Defensor Premium Style’ de 18 años por $351.900.

Considerando que el Ron de 12 años tiene un costo de $256.900, con un solo salario mínimo mensual podrías adquirir exactamente 6 botellas, sobrándote $209.505 (casi para una séptima, pero te faltarían unos $47.000). Por otro lado, si le va a meter más presupuesto y quiere el de 18 años, cuyo valor es de $351.900, tu presupuesto te alcanzaría para comprar 4 botellas completas, quedándote un remanente de $343.305.