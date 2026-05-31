Presidente Gustavo Petro fue a votar y mostró abiertamente su tarjetón marcado

Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia, ya ejerció su derecho al voto y ante el pedido de los periodistas mostró abiertamente el tarjetón, dejando en evidencia su voto que fue por Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué.

El primer mandatario se acercó a primera hora a la urna y aunque había doblado su tarjetón para depositarlo en la urna, ante el pedido de los periodistas, desdobló la hoja y allí quedó evidenciada su elección.

Además, refirió unas palabras en las que hizo un llamado a votar de manera libre y rechazar cualquier intimidación o presión e incluso le pidió al director de la policía capturar a quienes generen presiones porque se trata de crímenes contra el sufragio.

Vea acá: “Esa vaina no es brujería”, De la Espriella reforzó su idea de hacer todo el fracking que se pueda

También, le pidió previamente al registrador, que se empiece el proceso para que la propia Registraduría sea la propietaria del Software, cumpliendo una orden judicial que así lo ordena.

“Hay que cuidad el voto, no solo al depositarlo, al terminar las elecciones, cuidar que ese voto se refleje con exactitud por las comisiones escrutadoras. Eso implica salir después del cierre a cuidar los votos”, señaló.