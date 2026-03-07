¿Tigre que cobra y muerde?: Esta es la millonada que cuestan las esculturas de Abelardo de la Espriella

El abogado Abelardo de la Espriella se perfila actualmente como uno de los principales candidatos para reemplazar a Gustavo Petro en la Casa de Nariño, junto con el senador de izquierda Iván Cepeda. Más allá de su labor como litigante, De la Espriella también ha destacado por ampliar su presencia en otros ámbitos, especialmente en el empresarial, donde participa con diversas marcas, entre ellas una de Ron y una de Ropa. Justamente en plena campaña lanzó su línea de merchadising en las que hay unas estatuillas que valen una millonada.

‘Defensores de la Patria’, es el nombre de la agrupación que apoya fielmente a De la Espriella para que sea presidente mismos que lo ‘patrocinan’ comprando varias de las cosas que vende en su página oficial, dentro de ellas una serie de estatuillas que pueden conseguirse desde los $1′200.000 pesos, hasta los $4′000.000 de pesos. Son tres en específicos, ‘El rugido del tigre’, ‘El tigre de la patria’, y un caballo que lleva por nombre ‘El Patriota’.

Estas esculturas que pesan más de dos kilogramos están elaboradas de varios materiales, dentro de ellos poliéster y fibra de carbono; y están sostenidas en una base metálica. Como dato curioso, tienen pintados el tricolor patrio de arriba a abajo.

Estatuillas Abelardo de la Espriella

¿Cuánto cuesta el Ron Defensor de Abelardo de la Espriella?

Antes las grandes posibilidades de Abelardo de ponerse la banda cruzada, muchos de sus seguidores quisiesen celebrar su posible victoria con una botella del ron de su candidato el cual, según la página oficial puede conseguirse en dos presentaciones la ‘Ron Defensor Style’ de 12 años de 700 mililitros por $256.900; y la ‘Ron Defensor Premium Style’ de 18 años por $351.900.

Considerando que el Ron de 12 años tiene un costo de $256.900, con un solo salario mínimo mensual podrías adquirir exactamente 6 botellas, sobrándote $209.505 (casi para una séptima, pero te faltarían unos $47.000). Por otro lado, si le va a meter más presupuesto y quiere el de 18 años, cuyo valor es de $351.900, tu presupuesto te alcanzaría para comprar 4 botellas completas, quedándote un remanente de $343.305, lo que curiosamente

¿Quién ganaría la presidencia de Colombia entre Cepeda y De la Espriella?

Basado en los resultados de “La Gran Encuesta” (GAD3 para Noticias RCN) y la medición de Invamer (para Blu Radio y Noticias Caracol) de finales de febrero de 2026, Iván Cepeda ganaría la presidencia en un eventual enfrentamiento directo contra Abelardo de la Espriella. Según los datos analizados, Cepeda mantiene una ventaja sólida tanto en la intención de voto para la primera vuelta como en los escenarios simulados de balotaje. En el estudio de Invamer, Cepeda alcanza un 43,0% frente al 23,4% de De la Espriella en la primera vuelta, diferencia que se ensancha en la segunda vuelta, donde el candidato del Pacto Histórico obtendría un 59,4% de los apoyos frente al 37,4% del abogado.

Por otro lado, la encuesta de GAD3 muestra un panorama un poco más competitivo pero con la misma tendencia de liderazgo para la izquierda. En este sondeo, Cepeda encabeza la intención de voto con un 34% sobre un 26% de De la Espriella; sin embargo, en el escenario de segunda vuelta, el margen se estrecha a solo cinco puntos, con Cepeda obteniendo un 38% y De la Espriella un 33%. Esta diferencia sugiere que, si bien Cepeda es el favorito actual, De la Espriella logra capturar un voto de opinión significativo que podría convertir la elección en una disputa abierta, dependiendo de la movilización de los indecisos y las alianzas que se concreten tras las consultas de marzo.