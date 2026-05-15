“Malpa… no tienen pero es nada”: Piter Albeiro encendió las redes con explosiva defensa a Abelardo de la Espriella

En el ojo del huracán se encuentra nuevamente el comediante y empresario Alejandro Leiva, más conocido como Piter Albeiro, tras una serie de explosivas declaraciones en la red social X (antes Twitter). El humorista, que nunca ha ocultado su afinidad con sectores de la derecha colombiana, salió en defensa de los eventos liderados por el abogado Abelardo de la Espriella, asegurando que los intentos por desprestigiar su poder de convocatoria son inútiles.

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La controversia estalló tras la publicación de un post que ponía en duda la veracidad de las imágenes de los eventos de De la Espriella, los cuales se han visto abarrotados de gente en distintas ciudades. Según la denuncia citada, existe una narrativa que sugiere que estos videos son “maquillados” o editados, comparando estas supuestas prácticas con las críticas que frecuentemente se le hacen al Gobierno de Gustavo Petro por el manejo de sus asistencias en plazas públicas y encuestas.

Fiel a su estilo directo y sin pelos en la lengua, Piter Albeiro reaccionó con una risa sarcástica y términos contundentes que rápidamente se volvieron tendencia: “Jajajajjaaja malparidos no tienen pero es nada, qué pecado hptas, no pueden detener lo inevitable”, sentenció el comediante.

Con estas palabras, Leiva dejó claro que considera que las acusaciones de “inflar” eventos son manotazos de ahogado de sectores opositores que no aceptan el respaldo popular del abogado. El mensaje no solo defiende la autenticidad de las grabaciones, sino que lanza un mensaje de victoria anticipada sobre lo que él denomina como “lo inevitable”, sugiriendo un crecimiento imparable de la figura de De la Espriella en el ámbito público.

Como era de esperarse, el tono del comediante dividió opiniones. Mientras que sus seguidores aplaudieron la “frentería” para defender a sus amigos y sus posturas políticas, otros usuarios criticaron el uso de lenguaje soez y la agresividad del mensaje.

Lo cierto es que esta nueva salida de Piter Albeiro refuerza la tensa atmósfera digital en Colombia, donde cada video, marcha o evento se convierte en un campo de batalla de narrativas sobre quién tiene realmente el apoyo de la gente en las calles.