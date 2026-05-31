Paola Turbay le respondió a Margarita Rosa tras salir a defender a Gustavo Petro, “con mucho respeto y aprecio”

Paola Turbay continúa consolidándose como una de las figuras más queridas, respetadas e influyentes de la televisión y el entretenimiento en Colombia. Su nombre es sinónimo de una carrera impecable que comenzó haciendo historia como Virreina Universal de la Belleza y que evolucionó con éxito hacia una sólida trayectoria actoral tanto en el mercado nacional como en exigentes producciones de Hollywood. Tras cautivar de nuevo a las audiencias del país con su impecable regreso a los protagónicos de la pantalla chica tradicional, la colombo-estadounidense demuestra en el ecosistema mediático que su vigencia va mucho más allá de los reflectores.

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¿Qué pasó entre Margarita Rosa y Paola Turbay?

Margarita Rosa no se quedó callada, luego de que Paola Turbay compartiera un video en el cual se encargó de exponer el mal gobierno de Gustavo Petro, pero también revelando su voto por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Horas después, la serie de críticas y mensajes de apoyo no se hicieron esperar; sin embargo, De Francisco también decidió referirse a este tema asegurando: “Es la letanía que repite hasta el cansancio la gente de bien (...) Ella dice que ha hecho la tarea. Creo que la tarea a la que se refiere es la de estudiarse el guion que repiten sin ningún rigor sectores de la derecha”.

Pero la situación no terminó allí, pues luego de haber hecho un “análisis” sobre las declaraciones de Margarita Rosa a través de cuenta de Instagram, Turbay tampoco se quedó atrás e indicó: “Margarita Rosa, con mucho respeto y aprecio, quiero compartir algunos datos sobre lo que dijiste. Esto no son mis opiniones son cifras públicas que cualquier persona puede verificar directamente en los portales del gobierno colombiano. Solo menciono algunos puntos porque no me puedo extender aquí. 1. “El Congreso desfinanció al gobierno. ”El presupuesto aprobado para 2024 fue el más alto en la historia del país. El gobierno tenía recursos. El problema fue otro: durante todo el cuatrienio, el gasto en funcionamiento sueldos, contratos y operación del Estado) creció más del 40%, muy por encima del crecimiento de la economía. Eso consumió el espacio fiscal que había para programas sociales e infraestructura.

2. Sobre lo que se gastó — y lo que no.Este es quizás el dato más revelador del cuatrienio. El presupuesto destinado a inversión social e infraestructura se ejecutó cada vez menos: en 2022 se gastó el 88% — pero ese año Petro solo gobernó el segundo semestre, heredando una maquinaria ya en marcha. En 2023 bajó al 70% — el nivel más bajo en una década. Y en 2024 cayó al 57% — el más bajo en 25 años. Cada año de gobierno propio se gastó menos de lo destinado a inversión social, mientras la burocracia crecía sin parar. Estos datos los publica el propio Ministerio de Hacienda. No fue el Congreso quien impidió gastar ese dinero".