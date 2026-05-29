“No quiero que Colombia sea la próxima Venezuela”: Paola Turbay reveló que votará por Paloma Valencia

La actriz Paola Turbay decidió tomar bando y, a través de un video publicado en sus redes sociales, anunció que votará por la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, y su fórmula, Juan Daniel Oviedo.

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En las declaraciones públicas, Turbay aseguró que no votó por el presidente Gustavo Petro y advirtió que, pese a eso, esperaba que consiguiera resultados distintos durante su gobierno. Sin embargo, manifestó su descontento con el deterioro de esferas como la seguridad y la salud.

En ese sentido, consideró que las reformas que adelantó la actual administración no tuvieron un efecto positivo para la economía, con lo cual, manifestó que se requiere un cambio de gobierno.

“Estamos a tres días de definir si seguimos por este camino o cambiamos de rumbo. Y yo no quiero que Colombia sea la próxima Venezuela. Yo siempre me mantuve alejada de este tema, pero hoy como colombiana me siento en la obligación de hablar”, sostuvo Paola Turbay

Paola Turbay pidió trabajar más con los empresarios de Colombia

La reconocida actriz advirtió que no conoce de forma personal a ninguno de los candidatos presidenciales que están en la contienda electoral de este 31 de mayo. Luego, señaló que revisó las trayectorias y los programas de gobierno de los candidatos y tomó la decisión de votar por la candidata del uribismo.

“Los miré como equipo y voy a votar por Paloma y Oviedo. Su plan está alineada con lo que Colombia necesita”, anotó la actriz. Además, señaló que es necesario trabajar de la mano con los empresarios. “Hay que eliminar esa narrativa que los pinta como la élite, la oligarquía, el enemigo. Gran parte de quienes tienen empresa hoy en día no la heredaron. No, son gente berraca que empezó de cero”, puntualizó la actriz.

Vale decir que si bien Paola Turbay aseguró que no se había pronunciado sobre este tipo de temas electorales en el pasado, sí tiene un lazo que la une con la política: es prima lejana del asesinado senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay y, además, sobrina nieta de Julio César Turbay Ayala.

Entre tanto, la candidata Paloma Valencia le manifestó su agradecimiento a Paola Turbay en su cuenta oficial en la red social X.

“Gracias, @PaolaTurbay, por tu valentía al alzar la voz y por confiar en este proyecto para Colombia. Tus palabras reflejan el sentimiento de millones de colombianos que quieren recuperar la seguridad, el empleo formal, la salud y la esperanza. Este no es momento para la indiferencia, sino para la convicción. Vamos a trabajar sin descanso para sacar adelante a nuestro país y demostrar que Colombia puede crecer, producir y volver a creer en sí misma. Gracias por tu apoyo y tu voto”, escribió Paloma Valencia.