Paola Turbay felicitó a su hija por su cumpleaños con sentido mensaje: “Sigues siendo mi niña del alma”

Paola Turbay es una reconocida actriz, presentadora y exreina de belleza colombiana, que nació en Houston, pero creció en Bogotá, lugar en el que dio sus primeros pasos en el entretenimiento. La innegable belleza de Turbay la llevo a ser Señorita Colombia en 1991 y primera finalista en Miss Universo 1992.

Posteriormente, empezaría a demostrar su talento como actriz en diversas producciones de cine y televisión, algunas de las más reconocidas son “America’s Next Top Model”, “Ana de Nadie” y “Mentiras Perfectas” y la más reciente, ‘Delirio’ de Netflix’. Turbay también cuenta con una gran suma de seguidores en sus redes sociales, más de un millón con los que comparte algunos varios detalles de su vida.

Entre eso, momentos con su familia, la cual conformo hace 20 años al casarse con Alejandro Estrada, quien ha sido su gran amor y con quien se convirtió en madre de Sofía, quien cuenta con una gran suma de seguidores y ha colaborado con importantes marcas. El menor de la familia es Emilio Estrada, quien se radicó hace un buen tiempo en Europa adelantando sus estudios en producción audiovisual, los cuales finalizó hace un tiempo.

En esta ocasión, Turbay compartió alrededor de 20 imágenes de Sofía, quien llegó a sus 29 primaveras, en varias de ellas sale la joven cuando era solo una niña. El carrete lo acompaño con tierno mensaje:

“Hace 29 años me convertí en mamá por primera vez gracias a ti. Y aunque siento que en cierto sentido me gradué (ya sabes por qué ), sigo aprendiendo a tu lado. El rol de mamá no termina nunca… solo se transforma con el tiempo. Ver estas fotos es viajar al pasado para recordar y sonreír, porque siempre has sido un gran personaje: llena de carácter, determinación y luz. Y aunque hoy eres toda una mujer, sigues siendo mi niña del alma. Siempre lo serás. Feliz vuelta al sol Te adoro."