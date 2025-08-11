“Me duele en lo más profundo”: Paola Turbay dedicó doloroso mensaje para su primo Miguel Uribe Turbay

Paola Turbay es una reconocida actriz quien ha hecho parte de innumerables producciones televisivas como ‘Ana de nadie’, ‘La venganza de Analía’ y ‘Colombia tiene talento’, destacándose no solo en Colombia sino también en otros países del mundo. Sin embargo, los últimos meses no han sido fáciles para Turbay, debido al atentado que sufrió su primo, Miguel Uribe Turbay, quien falleció este 11 de agosto sobre las horas de la madrugada.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Paola Turbay le hizo amoroso homenaje a la vida de su tía Nydia Quintero tras confirmarse su fallecimiento

La confirmación de la noticia la hizo su esposa, María Claudia Tarazona, con un sentido y doloroso mensaje a través de sus redes sociales, seguida de la hermana del senador, María Carolina Hoyos, quien también enfrentó la muerte de su mamá Diana Turbay.

Si bien, han sido varias las declaraciones por parte de diferentes políticos y figuras de la farándula nacional, una de las más recientes tuvo que ver con su prima, Paola Turbay, que a pesar del dolor buscó dedicarle un mensaje a su familiar, ya que desde el inicio del atentado no dudó en expresarle su cariño, apoyo y fe sobre su pronta recuperación:

“Siempre mantuve la ilusión de volverte a ver, de abrazarte otra vez y de seguir soñando contigo con un país más justo y amable para todos. Mi excesivo optimismo jamás concibió este final. Me imaginé algún día contarte cómo lograste unir al país… y al mundo, alrededor de un mismo sentir; cómo, sin importar partido o religión, conseguiste que todos compartiéramos la misma oración.

Pasarán muchos años, quizá décadas, para que vuelva a nacer un unicornio como tú: un ser humano lleno de bondad y talentos. Alguien tan inteligente, estratégico, entregado y noble, con la firme convicción de que sí existían caminos viables para acabar con la pobreza y, por consiguiente, vivir en paz. Hoy Colombia llora tu partida. Nos duele… me duele en lo más profundo. Te voy a extrañar Miguelito“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Paola Turbay, añadiendo así algunas imágenes de los momentos que vivieron juntos.

¿Cuántos hijos tiene Paola Turbay?

Paola Turbay tiene dos hijos, fruto de su matrimonio hace más de 20 años con Alejandro Estrada, tratándose de Emilio y Sofía. El joven no estaría radicado en Colombia desde hace un tiempo, pues decidió seguir con sus estudios en España, destacándose en los negocios y temas audiovisuales mientras que Sofía durante un tiempo estuvo radicada en Indonesia siguiendo con su rol como instructora de yoga, pero también se destaca como Dj.