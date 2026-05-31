Cristina Hurtado mostró su fuerte amistad con Abelardo de la Espriella, “Firme por la familia”

Cristina Hurtado es una de las presentadoras más reconocidas en la industria del entretenimiento, pues durante varios años se ha encargado de ser parte de famosas producciones como ‘La casa de los famosos’, ‘A otro nivel’, ‘Protagonistas de nuestra tele’, entre otros, dando de que hablar por su relación con Carla Giraldo durante su paso por el Canal RCN. Sin embargo, la conductora no se quedó atrás y antes de la votaciones presidenciales, tuvo especial comida junto a Abelardo de la Espriella y su esposa.

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¿Quién es la esposa de Abelardo de la Espriella?

La esposa de Abelardo de la Espriella es Ana Lucía Pineda, con quien lleva alrededor de 17 años de edad.En pasadas entrevistas, el abogado sostuvo que conoce a Pineda desde su niñez, ya que ambos crecieron en Montería y, aunque para aquel momento no ocurrió nada, con el fin de seguir creciendo profesionalmente, Abelardo se radicó en Bogotá.

Años más tarde y por casualidad volvieron a encontrarse en la capital colombiana, quedando flechado con su belleza, tanto así que comunicó con su mamá para conocer más detalles sobre ella, ya que Ana Lucía es melliza.

Tiempo después, De la Espriella comenzó a cortejarla, pasando su cumpleaños con ella y otros de sus amigos en Miami, donde el amor entre ellos fue más que evidente y, tras algunos meses de relación, el abogado le pidió matrimonio, construyendo así una familia que con el paso de los años se ha mantenido a pesar de los altibajos.

Cristina Hurtado tuvo especial cena con Abelardo de la Espriella y su esposa

A través de sus redes sociales, Cristina Hurtado, compartió una serie de imágenes en las que expuso su encuentro con Abelardo de la Espriella, demostrando así la amistad que han logrado construir con el paso de los años y que ahora se encuentra más fuerte debido a las elecciones presidenciales y, por ende, al candidato de su preferencia.

“Firme por la familia, por el cambio verdadero, por mi país. Firme por la patria”, fueron las declaraciones que añadió Cristina Hurtado.