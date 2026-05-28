¿Dejarían Colombia? Esposa de Abelardo de la Espriella confesó qué harían si él pierde la Presidencia

Durante una entrevista con la revista Semana, la esposa de Abelardo de la Espriella, Ana Lucía Pineda, hizo un confesión que causó revuelo en las redes sociales. En su respuesta se refirió a lo que harían si su pareja pierde la Presidencia.

(Lea más detalles en: [Perfiles presidenciales] Los contrastes y las contradicciones del ‘Tigre’).

En medio de una entrevista con la Revista Semana, la pareja se refirió al momento en el que él le comunicó a ella su decisión de lanzarse a la Presidencia. “Estábamos ahí en la casa. Yo entré así como quien entra a la jaula de una fiera porque yo dije: ‘no le va a gustar mucho la idea’”, contó de la Espriella. En principio, aseguró que ella prefería que no lo hiciera, pero lo apoyó en su decisión.

“Ese día yo le dije que teníamos dos caminos: ganar o perder. Y si perdemos, no pasa nada porque ya tenemos una vida resuelta, vivimos maravilloso, trabajamos juntos. Nuestros hijos... Estamos en otro país. Si queremos vamos a Colombia, si no, no”, comentó Ana Lucía Pineda.

Las críticas a la esposa de Abelardo de la Espriella

El fragmento de sus declaraciones ha sido ampliamente comentado en redes sociales y fue aprovechado por los rivales políticos de De la Espriella para cuestionar su narrativa de patriotismo, teniendo en cuenta el eslogán de su campaña y la posibilidad de marcharse de Colombia en caso de que no gane la Presidencia.

"Se irá a Italia y Miami, a enriquecerse con bandidos, a volver a ser ateo, a ser el defensor de la mafia. A ser el mismo de siempre“, comentó la exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial Claudia López.

Desde el Pacto Histórico también llovieron las críticas. "La confesión fue clarísima: ‘si perdemos, nos vamos del país’. Ni tan firmes por la patria. Para ellos Colombia es apenas una estación de paso, si ganan, perfecto, y si no, agarran sus cosas y continúan su vida tranquilos en otro lugar. Eso demuestra una desconexión total con la realidad de millones de colombianos que no tienen otro país, ni plan B, ni mansiones afuera para escapar cuando las cosas se ponen difíciles", comentó la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta.