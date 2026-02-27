Cristina Hurtado confesó el duro momento que vivió a sus 15 años de edad, “no puede pasar en este país”

Cristina Hurtado es una de las presentadoras, modelos y empresarias más influyentes de la televisión colombiana, reconocida por su carisma y profesionalismo frente a las cámaras. Su salto a la fama ocurrió en 2003 tras participar en el reality Protagonistas de Novela, y desde entonces ha construido una sólida trayectoria como conductora de importantes formatos como Noticias RCN, Guerreros, la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ y ahora siendo la presentadora estrella de ‘A otro nivel’ de Caracol Televisión.

La presentadora con el paso de los años ha logrado alcanzar una amplia visibilidad destacándose por su talento, belleza y carisma y en medio de su llegada a Caracol Televisión estuvo haciendo parte del programa ‘The Suso’s Show’, donde reveló detalles de su juventud, ya que fue madre a los 15 años de edad cuando aún no terminaba el colegio siendo esta una dura etapa para ella y su familia:

“A los 15 me echaron (...) Tristemente y hay que decir ahora que me lo preguntas yo hago parte del índice de adolescentes que quedamos embarazadas en ese momento nosotras sentimos que la vida se nos acaba. Obviamente imagínense lo que sienten nuestro papás, yo ya vi a mis hijos pasando por los quince años y para mí ellos eran unos niños y cuando yo quedé embarazada eso fue durísimo para toda la familia, pero no recibí el apoyo del colegio y eso no puede pasar en este país.

O sea estamos trabajando para concientizar a nuestros adolescentes a nuestras niñas y niños con el tema de la sexualidad de la responsabilidad, de no quedar embarazados tan chiquitos, pero si ocurre esto, pues no podemos darle la espalda. A mí en ese momento me desescolarizaron, ya no podía seguir estudiando porque yo empezaba a ver química, física, trigonometría y no recibía explicaciones, entonces me tocó decirle al colegio pues no puedo porque yo no tengo un profesor que me enseñe, me tocó salirme y vivir mi embarazo, pues sin estudiar", fueron las declaraciones expuestas por parte de Cristina Hurtado, de ‘A otro nivel’.

¿Quién es el esposo de Cristina Hurtado, de ‘A otro nivel’?

El esposo de Cristina Hurtado, quien actualmente brilla como presentadora de la nueva temporada de ‘A otro nivel’ (2026) en Caracol Televisión, es el reconocido actor, cantante y presentador Josse Narváez. La pareja, que se conoció en 2003 durante su participación en el ‘reality’ ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, es considerada una de las más sólidas de la farándula colombiana, celebrando recientemente más de dos décadas de relación. Josse, quien también ha destacado como presentador en programas como Guerreros y en producciones de actuación como ‘Escupiré sobre sus tumbas’, comparte con Cristina tres hijos: Daniel, Juan José y el pequeño Mateo.