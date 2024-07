Conozca a la bella esposa del abogado Abelardo de la Espriella; se lleva 10 años de diferencia

Abelardo de la Espriella es un reconocido abogado, quien ha estado detrás de importantes procesos judiciales, representando también a famosas figuras de la farándula como Lina Tejeiro, Sara Corrales y Natalia París. Además de dejar claro su posición de derecha y contar con la firma De la Espriella Lawyers en diferentes ciudades de Colombia.

El defensor, más allá de los logros profesionales que ha logrado alcanzar ante su amplia experiencia en el ámbito judicial, hace aproximadamente 17 años conformó una familia con Ana Lucía Pineda, su actual esposa y madre de sus cuatro hijos, Lucía, Salvador, Filippo y Francesca, a quienes De la Espriella busca darles lo mejor, pues por medio de sus redes sociales termina siendo más que evidente los lujos con los que cuentan.

En medio de una entrevista a la emisora ‘Tropicana’, Abelardo confesó que conoció a Ana Lucía desde que era tan solo una niña, pues sus familias tenían una amistad, es decir, que el abogado es mayor 10 años que su pareja. Pero, en medio de nuevos rumbos que tomó el hombre aproximadamente sobre sus más de 20 años, casi llegando a los 30, volvió a encontrarse con Pineda, quedando enamorado casi que inmediato.

“Yo conozco a Analu desde que nació, somos familias amigas, yo le llevo 10 años. La vi muy pequeñita y la volví a ver cuando tenía 17 o 18 años aquí en Bogotá (...) Ella iba caminando y yo quedé fechado porque ella es preciosa. Llame a mi madre y le dije: ‘vi a una de las mellizas Pineda’, no sabía si era su hermana o era Ana Lucía y me dijo ‘esas peladas son maravillosas, no como ese poco de viejas con las que andas’, porque yo era soltero y estaba en mi apogeo, tenía como 28 años”, agregó Aberlardo de la Espriella a la mencionada emisora.

Seguidamente, De la Espriella resaltó que su mamá fue quien le ayudó a acercarse mucho más a Ana Lucía y luego de varias salidas oficializaron su relación y actualmente conforman una familia bastante sólida.

Cabe resaltar que la esposa de Aberlado de la Espriella es bastante activa por medio de su cuenta de Instagram, pues alcana los más de 61 mil seguidores, donde muestra varios de los momentos que vive en compañía de su familia, así como también los diversos viajes que realizan por el mundo.