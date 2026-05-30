Alejandro Estrada se convierte en el ganador de ‘La casa de los famosos’

‘La casa de los famosos’ llegó a Colombia por primera vez bajo la dirección de RCN Televisión, contando con la participación de 22 famosos, quienes llegaron para convivir en una misma casa 24/7. Ahora, luego de casi cuatro meses el programa está a punto de llegar a su fin en su tercera temporada, donde los televidentes fueron quienes eligieron al primer ganador de esta ‘reality’

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¿Cuánto dinero se lleva el ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’?

El ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’ se llevará la suma de 400 millones de pesos, haciendo a un lado los millones que tendría en sus bolsillos por lograr estar a lo largo de cuatro meses, ya que se conoció que el pago sería por cada semana que avanzaban dentro de la competencia. Sin embargo, lo que tiene que ver con el resto de los famosos finalistas no se llevarían algo más allá del sueldo recibido por los cuatro meses. Cabe resaltar que esta cifra sería diferente dependiendo del contrato que se llevó a cabo con las partes interesadas y Sebastián González sería el único que no completaría este tiempo.

¿Quién es el ganador de ‘La casa de los famosos?

Si hay un nombre que ha sabido transformar la controversia en una victoria histórica y un respaldo absoluto de la audiencia, ese es el de Alejandro Estrada. Tras haberse convertido en el centro de todas las miradas en ediciones anteriores, el actor y empresario cucuteño regresó al formato de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ para demostrar que su carisma y autenticidad son sus mejores armas, consolidándose finalmente como el gran ganador de la temporada 2026.

Su paso por la casa más famosa del país no solo estuvo marcado por la estrategia y la convivencia, sino por una evolución personal que cautivó a millones de colombianos que, noche tras noche, siguieron de cerca su camino hacia el triunfo.

Con este título, Estrada reafirma su lugar de honor en el mundo del entretenimiento nacional, dejando claro que detrás del caballero que el país conoció frente a las cámaras, hay un competidor de hierro que supo ganarse el corazón y el voto de una fanaticada que hoy celebra su merecido reconocimiento.