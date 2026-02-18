¿Heredó el sabor? Sofía Petro mostró su talento para el baile con música de J Balvin

Sofía Petro es una de las hijas de Gustavo Petro, quien se graduó hace un tiempo en Ciencia Política, siendo apasionada por el feminismo y temas de violencia. Sofía saltó al ojo público durante la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro, donde destacó por su capacidad analítica, su discurso elocuente y su estilo auténtico. A diferencia del perfil político tradicional, ella ha utilizado sus redes sociales como una plataforma de pedagogía, abordando temas complejos como la salud mental, el empoderamiento femenino y revelando varios detalles con respecto a su vida.

Si bien, la joven desde hace un tiempo está radicada en Colombia, lo cierto es que ha buscado desligarse del rol que tiene su padre como presidente y por ende, seguir su propio camino. Aunque ha sido blanco de fuertes críticas en varias ocasiones, lo cierto es que suele ser muy activa a través de sus redes sociales, donde busca compartir varios detalles de su vida y dejando en evidencia su gusto por los viajes, pero también por el baile.

En medio de una de sus más recientes apariciones, la hija de Gustavo Petro y Verónica Alcocer se dejó ver en el que sería un festival en otro país, donde sacó a relucir sus mejores pasos de baile con talento colombiano. Pues, Sofía Petro a partir de un video se mostró bailando la canción ‘Ginza’ de J Balvin, dejando claro su gusto por el baile que por supuesto, está heredado por su mamá, Verónica Alcocer quien en varias apariciones ha demostrado su pasión.

¿Cuál es el trabajo de Sofía Petro en Colombia?

Sofía Petro trabaja como investigadora en la Fundación Pares, enfocándose en temas de derechos humanos y conflicto social. Recientemente, destacó por documentar la situación en la Escombrera de la Comuna 13 en Medellín, investigando los hallazgos de restos humanos de víctimas de la Operación Orión. La información se centra en su labor de investigación social en la Fundación