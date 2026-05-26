¿Milagro o paranormal? Seguidor asegura que el “fantasma” de Yeison Jiménez se le apareció a su hijo para consolarlo

“Se estaba demorando mucho en despegar”: testigos revelan lo que vieron antes del accidente de Yeison Jiménez

El mundo del entretenimiento y las redes sociales en Colombia quedaron completamente fríos tras conocerse un relato que transita entre lo místico, lo conmovedor y lo inexplicable. Las historias que rodean a las grandes estrellas de la música popular suelen estar llenas de fanaticadas extremas, pero lo que reveló un seguidor del cantante caldense Yeison Jiménez escaló a otro nivel, encendiendo de inmediato el debate digital y conmoviendo a miles de internautas en las plataformas digitales con todo tipo de opiniones divididas.

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El protagonista de este impactante suceso es un joven con síndrome de Down, hijo del feligrés del artista, quien con total seguridad y asombro afirmó haber tenido un encuentro directo con lo que muchos ya catalogan como el “fantasma” o la manifestación espiritual del intérprete de ‘Aventurero’.

Según el relato de su progenitor, el muchacho aseguró con total firmeza que el mismísimo Yeison Jiménez se le apareció en su habitación, le habló con profunda ternura e incluso tuvo un gesto de inmensa empatía al tocarle la rodilla para consolarlo en un momento de vulnerabilidad. “Está ahí, ahí no más”, exclamaba el joven señalando el espacio vacío, dejando a su familia con los pelos de punta al confirmar que, milagrosamente, es la tercera vez que le sucede este mismo episodio.

Mientras algunos escépticos consideran que se trata de una hermosa jugada de la imaginación del joven por el fanatismo hacia su ídolo, miles de usuarios en redes defienden que las almas conectan de formas misteriosas y aplauden la paz que este momento le trajo al hogar.

¿Quién es Sonia Restrepo, la mujer que conquistó el corazón de Yeison Jiménez?

Detrás del arrollador éxito musical y los intensos debates que genera el artista en el ojo público, se encuentra un pilar fundamental que ha preferido mantener un perfil sumamente bajo y alejado de las cámaras: su esposa, Sonia Restrepo.

La mujer es el amor de la vida del cantante de música popular y con quien llevaba más de una década de una sólida relación que nació mucho antes de que el caldense llenara estadios y rozara la opulencia de la fama.

Sonia ha sido la encargada de blindar el hogar del artista y mantener los pies del intérprete sobre la tierra. Juntos han superado las duras pruebas de la industria musical y han construido una hermosa familia al lado de sus hijos, Camila, Thaliana y Santiago.