Verónica Alcocer regresó a Colombia: lo que se sabe de su discreto vuelo y la visita que hizo a la Casa de Nariño

En las últimas horas se ha dado a conocer que la primera dama de la nación, Verónica Alcocer, habría llegado a Colombia luego de permanecer durante varios meses en Estocolmo, Suecia. El regreso al país de la exesposa del presidente Petro se dio de forma discreta y sin anuncios.

Alcocer habría vuelto al país en un vuelo comercial y sin apoyo logístico por parte del Gobierno Nacional. La prensa cercana a la presidencia confirmó que no se dispuso de aeronaves del ejecutivo.

Lea también: Hijo de María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie se pronuncia por el escándalo de subsidio que recibió como “pequeño productor”

La mujer llegó a Colombia el lunes 15 de diciembre, con el objetivo de pasar las festividades navideñas junto a su familia, principalmente con su hija Antonella. De igual manera, se logró establecer que Verónica Alcocer visitó la Casa de Nariño donde sorprendió​ a varios funcionarios gubernamentales.

Por otro lado pasó por el despacho presidencial, para dialogar con el presidente Petro, es importante señalar que ambos no conviven juntos desde hace un par de años.

Lo anterior es clave, ya que sectores de oposición han afirmado que la figura de Verónica Alcocer no es de primera dama ya que está separada, por lo que surge la controversia de los privilegios a los ha gozado.

Por el momento, se desconoce los propósitos de la exesposa de Petro, de si continuará visitando cárceles en el país o si se pondrá al tanto de su inclusión la Lista Clinton.

Estadía en d e Verónica Alcocer en Estocolmo

El viaje de la primera dama a Estocolmo, Suecia, se dio en medio de la controversia por presuntos excesos en lujos y excentricidades, donde se le vio en eventos privados con personalidades importantes, además de compras en exclusivas tiendas de ropa.

El presidente Petro ha rechazado la persecución que se la ha hecho a su exesposa donde incluso afirmó que su hija Antonella también fue víctima de seguimientos indebidos.