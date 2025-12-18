Hija de Gustavo Petro sorprendió con su talento como cantante con guitarra incluida

La hija de Gustavo Petro, Sofía Petro, ha logrado destacarse en varias ocasiones debido a su inteligencia, pero también a su gusto por la música y las causas sociales. La joven hizo parte activa de la campaña presidencial de su padre, debido a sus prácticas profesionales en medio de sus estudios profesionales de Ciencia política. Actualmente, la joven está radicada en Colombia tras graduarse en Francia trabajando, al parecer, para la Fundación PARES (Fundación Paz y Reconciliación).

Le puede gustar: Exhumorista de Caracol habló del intento de secuestro tras supuesto show fuera de Bogotá, “empezamos a sentir…”

Sofía no termina siendo tan activa en sus redes sociales, sin embargo, esto tampoco ha sido impedimento para que comparta uno que otro detalle de su vida, siendo blanco de críticas, pero también de varios comentarios de apoyo por parte de sus seguidores.

En medio de una de sus más recientes apariciones, la hija de Gustavo Petro, compartió un corto video en el que se encargó de mostrar su talento como cantante e incluso tocando la guitarra. Sofía interpretó algunas estrofas de la canción de Los Auténticos Decadentes ‘Un osito de peluche de Taiwán’.

Horas más tarde la serie de comentarios no se hicieron esperar, entre los que se destacan: “La humildad es lo que siempre les dolerá, qué linda que seas fiel a ti misma”, “Hermosa, inteligente como su papá”, “Excelente, felicitaciones, no soy petrista, pero tú eres un amor”, “El verdadero reflejo de la palabra bella en forma de mujer”, “Siga cantando que Colombia la sigue manteniendo”, “Estrenando guitarra y casa nueva”.

Cabe resaltar que más allá de su carrera en Ciencias políticas, Sofía ha mostrado su gusto por el arte y muestra de ello es su talento como cantante, pero también en piezas y obras artísticas, además de explorar aquellos lugares de difícil acceso en Colombia.

¿Cuál es el padecimiento que enfrenta Sofía Petro?

En medio de un video, a través de su cuenta de Instagram, Sofía Petro aseguró que padece en la enfermedad de endometriosis, “Hola, estoy en mis días y usualmente cuando estoy en mis días tengo mucha inflamación y me duele mucho todo. Porque tengo endometriosis, muchas veces no es diagnosticada, pero si te duele mucho tu menstruación, eres muy irregular y tienes algunos de estos síntomas, es bueno que te revises (…) Para estos días uso calzones menstruales que son mi salvación”.

De acuerdo con la información mencionada por la Clínica Universidad de Navarra: “La endometriosis es una enfermedad benigna que afecta a las mujeres durante su vida reproductiva.