Las polémicas de la primera dama, Verónica Alcocer: del viaje a Suecia hasta su cuestionada red de amigos

La Fiscalía General de la Nación tiene en su poder una serie de denuncias y rastreos contractuales que vincularían a Verónica del Socorro Alcocer García con una presunta red de beneficios económicos mediante el uso de recursos públicos. Este es el más reciente escándalo de la primera dama, pero no es el único.

El foco de la investigación se centra en un supuesto esquema de intermediación a través de la Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) y la cooperativa SAVI, el cual habría servido para financiar los servicios personales de un maquillador y un fotógrafo por montos que, en la sumatoria multianual de estos convenios, están entre los COP 23.000 millones de pesos.

El caso adquiere una dimensión penal crítica tras la admisión pública del presidente Gustavo Petro sobre su separación física de Alcocer, lo que genera un vacío jurídico sobre la legitimidad de su rol y el origen de los fondos que costean su vida en el exterior.

El esquema SAVI: subcontratación bajo la lupa de la Fiscalía

Documentos obtenidos de la plataforma SECOP, detallan que RTVC, bajo la modalidad de administración delegada, presuntamente entregó millonarios recursos a la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video (SAVI). Esta entidad, a su vez, habría subcontratado de manera recurrente a Fady Javier Flórez (maquillador) y Mauricio Vélez (fotógrafo).

La denuncia fue emitida por el profesor Juan Carlos Portilla, un experto en delitos financieros que le pidió a la Fiscalía investigar a Alcocer. A pesar de que el Gobierno emitió un comunicado oficial el 15 de febrero de 2026 asegurando que los pagos mensuales a estos asesores son de 10 y 25 millones de pesos colombianos, respectivamente, la sumatoria multianual de los contratos con SAVI, que incluyen logística y producción, asciende a los COP 23.000 millones.

La denuncia ante la Fiscalía señala presuntos delitos de estafa y uso indebido de fondos públicos, bajo la tesis de que se simularon actividades institucionales para encubrir el supuesto mantenimiento de la imagen personal de Alcocer.

El vacío legal de la primera dama tras la ruptura con Petro

La situación jurídica de Verónica Alcocer dio un giro crítico luego de la confesión pública de Gustavo Petro en octubre de 2025. “Verónica está separada de mí hace años”, dijo el mandatario. “Cuida a mis hijas en el tiempo que no me queda. Ni un solo peso público ha salido para ella desde que estoy separado físicamente, aunque el vínculo legal aún no se ha roto. Ella cumple sus deberes como mamá que le agradezco mucho”, agregó el presidente sobre su relación con Alcocer.

Sin embargo, al no existir un vínculo marital real, el uso de recursos públicos para viáticos, esquemas de seguridad y contratos de imagen bajo el título de primera dama podría configurarse como el delito de peculado. Mientras tanto, no es claro si el divorcio a nivel legal ya se efectuó. En ese sentido, Verónica Alcocer seguiría siendo la primera dama.

La controversia se trasladó a la Procuraduría, que analiza si la designación de Alcocer como “Embajadora en Misión Especial” para viajes a destinos como París, Dubái, Egipto y la Ciudad del Vaticano. Fuentes de la Casa de Nariño, citadas por el diario El Colombiano, sostuvieron que ella financia sus desplazamientos con recursos propios.

La sombra de los Gripen: lujos en Estocolmo, bajo sospecha

La estancia prolongada de Alcocer en Suecia es otro capítulo en el radar de las autoridades anticorrupción. El exsecretario de Transparencia Camilo Enciso radicó una denuncia ante la Unidad Nacional Anticorrupción de Suecia para que se investigue si existió un presunto soborno para materializar la venta de unos aviones Gripen por parte de la empresa sueca SAAB al gobierno colombiano.

La hipótesis de Enciso plantea que el estilo de vida de alto nivel que llevó Alcocer en Estocolmo coincidió con el proceso decisivo en el que Colombia eligió al fabricante sueco SAAB para la compra de aviones de combate Gripen.

El exsecretario señaló indicios razonables de que actores económicos pudieron ofrecer hospitalidad o financiamiento a Alcocer con el fin de influir en decisiones de adquisición militar. Mientras, Alcocer negó y declaró a la prensa sueca que su estancia era para priorizar su tranquilidad.

Aunque no hay pruebas de la relación entre la presencia de Alcocer en Suecia y la compra de los Gripen, persisten los interrogantes sobre la forma en la que costeó sus gastos, pues poco antes había sido incluida en la Lista Clinton.

Del Caso ‘Nerú’ a la red de amigos en altos mandos

El historial de polémicas incluye el ya conocido vínculo con el coreógrafo Adolfo Martínez Carrillo (‘Nerú). Años atrás quedó en evidencia su cercanía tras la filtración de videos en los que ‘Nerú’ le realizaba masajes a Alcocer en una playa de Cartagena.

Posteriormente, Nerú obtuvo contratos con el DAPRE por cerca de COP 88 millones de pesos anuales para programas de “clima laboral”, a pesar de no contar con un título profesional acreditado en el área de salud.

Esta red de influencias se habría extendido a entidades clave como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La designación de Concha Baracaldo, quien sería una vecina y amiga cercana de Alcocer, desató una crisis institucional.

Baracaldo, quien admitió haber sido invitada al cargo por la propia Alcocer, tuvo que renunciar tras meses de cuestionamientos por su falta de experiencia técnica en la protección de la infancia.

Un perfil parecido era el de Eva Ferrer, quien fue consejera de la Niñez para la Presidencia. Es ciudadana española y ha sido conocida por ser una amiga cercana de Verónica Alcocer. Incluso fue su asesora de imagen durante la campaña presidencial.

Luego de la victoria del presidente Petro, Ferrer recibió la nacionalidad colombiana rápidamente, lo que le permitió ejercer como consejera presidencial para la Niñez y la Adolescencia. Aunque salió del Gobierno, actualmente ocupa el cargo de consejera presidencial para la Reconciliación.

Bloqueo financiero y el cerco de la Lista Clinton

La inclusión de Verónica Alcocer en la Lista Clinton de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos en octubre de 2025 marca el punto más complejo de su situación actual.

Esta sanción implicaría el congelamiento de activos y la imposibilidad de operar cuentas bancarias o realizar transacciones internacionales.

Más allá de las polémicas protagonizadas por la primera dama, lo cierto es que ha tenido un papel clave en el gobierno de Gustavo Petro y su figura sigue atrayendo la atención de la opinión pública.