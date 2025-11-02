¿Lleno de lujos y excentricidades? Sofía Petro, hija de Gustavo Petro, sorprendió con su viaje por el Amazonas

Sofía Petro estaría sobre sus 23 años de edad, convirtiéndose en la mayor de la familia Petro Alcocer. La joven logró destacarse en las pasadas elecciones presidenciales, ya que hizo parte activa de la campaña de su padre, pues a lo largo de la misma realizó sus prácticas profesionales, adelantando así sus estudios en Ciencia Política. La joven, que ya habría finalizado sus estudios, actualmente estaría radicada en Colombia llevando a cabo diferentes proyectos.

Si bien, Sofía no suele ser tan activa a través de sus redes sociales, teniendo en cuenta que en pasadas ocasiones ha sido blanco de fuertes críticas por el rol que cumple su padre. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que no comparta uno que otro detalle, pues el más reciente tuvo que ver con su viaje por Colombia.

Aunque se pensaría que por ser la hija del presidente Gustavo Petro contaría con grandes lujos e incluso seguridad, Sofía dejó claro que no es así, pues en su más reciente video de TikTok mostró su nueva aventura hacia el Amazonas, viajando al parecer, con algunos amigos en lancha e incluso en moto.

“Estoy haciendo un recorrido por el río Amazonas, llevo dos días en este barco, mi cama y me quedan unas cuantas horas para llegar a mi destino y estoy pasando bastante calor como se puede ver y ya me estoy volviendo loca. Entonces les voy a comer mis mejores paisajes hasta el día de hoy (...) Por el Amazonas, perdida, muy perdida”, agregó Sofía Petro, mostrando algunos de los paisajes de esta zona de Colombia, pero también que ha tenido que descansar en hamaca, vivir Halloween de una manera mucho más tranquila y también conocer un poco de la cultura.

Ante su publicación, varios les pidieron que no revelara el lugar en el que se encontraba por seguridad, sin embargo, se desconoce la fecha en la que habría iniciado este viaje. Lo cierto es que varios usuarios destacaron la sencillez de Sofía, así como también su gusto por Colombia y conocer mucho más de su cultura e historia.