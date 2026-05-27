Exfutbolista colombiano fue detenido en Chile tras ser acusado de decapitar y quemar a su amigo

Un grave caso judicial sacudió tanto a Chile como a Colombia luego de que las autoridades confirmaran la captura de dos ciudadanos colombianos señalados de estar implicados en el homicidio de otro connacional en la comuna de Curacaví, en la Región Metropolitana de Santiago.

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Entre los detenidos está Abel Stiven Carabalí, señalado como una expromesa del fútbol profesional colombiano, quien fue formalizado por su presunta participación en el crimen de un hombre que, según los reportes conocidos, era cercano a él y con quien habría compartido vivienda y entorno social en Chile.

El caso ha generado especial impacto por el nivel de violencia con el que fue encontrado el cuerpo de la víctima. De acuerdo con la información conocida por medios chilenos como T13, el cadáver fue hallado dentro de una maleta y presentaba señales de extrema violencia, entre ellas decapitación, desmembramiento y quemaduras.

¿Qué se sabe del crimen en Curacaví?

La investigación quedó en manos de la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, y de la Fiscalía, que avanzaron en las diligencias para identificar a la víctima y establecer quiénes habrían participado en el homicidio.

Según los reportes preliminares, el crimen ocurrió en el sector de Cuesta Zapata, en Curacaví. Las autoridades lograron establecer que la víctima era un ciudadano colombiano y que el cuerpo habría sido sometido a intentos de destrucción mediante fuego, presuntamente para ocultar evidencias.

La fiscal Carmen Gloria Guevara, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios, ECOH, entregó una declaración que dimensiona la gravedad del caso. “Previo a la decapitación, tuvo varias heridas cortopunzantes innecesarias, si es que el objetivo era matarlo. La forma en que lo presentan, lo dejan, lo queman, lo distribuyen, dejan la Biblia al lado de su cabeza, claramente es una marca delictual del crimen organizado”, señaló, según la información entregada sobre el caso.

Por la crudeza de los hechos, el caso no solo es investigado como homicidio, sino dentro de una línea que busca establecer si existen elementos asociados a estructuras criminales o a una forma de intimidación propia del crimen organizado.

¿Quién es Abel Stiven Carabalí?

Abel Stiven Carabalí fue identificado como uno de los colombianos detenidos por este caso. De acuerdo con los reportes conocidos, el hombre tuvo pasado en el fútbol colombiano y era considerado una promesa deportiva antes de migrar a Chile.

Su nombre empezó a circular tras ser vinculado con la investigación por el crimen de un connacional, presuntamente amigo suyo. Según T13, declaraciones de personas cercanas y reportes de las autoridades apuntan a que Carabalí y la víctima compartían vivienda y entornos sociales después de llegar a Chile en busca de nuevas oportunidades.

Por ahora, su pasado deportivo no modifica el centro del caso: se trata de una investigación penal en la que deberá responder ante los tribunales chilenos por los hechos que le atribuye la Fiscalía.

Fiscalía formalizó a los dos colombianos

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios informó que la Fiscalía de Chile formalizó en el Juzgado de Garantía de Curacaví la investigación contra dos ciudadanos colombianos por el homicidio de un hombre de la misma nacionalidad en el sector de Cuesta Zapata.

Según el reporte del ECOH, el tribunal decretó prisión preventiva para los detenidos y fijó un plazo investigativo de 120 días. Esto significa que ambos permanecerán privados de la libertad mientras avanzan las diligencias y se recopilan nuevas pruebas.

Por ahora, el caso se mantiene en etapa de investigación. Aunque las autoridades chilenas ya formalizaron cargos, los señalados deben ser tratados bajo presunción de inocencia hasta que exista una sentencia en firme.