Claudia Bahamón compartió su nuevo amor con romántica foto en Chingaza, ¿quién es?

Claudia Bahamón volvió a quedar en el centro de la conversación en redes sociales, esta vez no por MasterChef Celebrity ni por sus proyectos ambientales, sino por una fotografía que despertó rumores sobre una posible nueva relación sentimental. La presentadora compartió varias imágenes de una escapada al Parque Nacional Natural Chingaza y una de ellas fue suficiente para que sus seguidores empezaran a preguntarse si está viviendo una nueva etapa en el amor.

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En la publicación, Bahamón aparece disfrutando de un recorrido por las Lagunas de Siecha, uno de los paisajes más especiales del páramo de Chingaza. Sin embargo, la imagen que más comentarios generó fue una en la que se le ve abrazando a un hombre frente al paisaje natural, aunque sin mostrar el rostro de él.

La foto estuvo acompañada por una frase breve, pero sugestiva: “Los placeres de mi vida”. Y como suele pasar con las celebridades en redes, bastó ese detalle para que muchos usuarios empezaran a especular sobre si la presentadora estaría estrenando romance.

¿Claudia Bahamón tiene nueva pareja?

Por ahora, Claudia Bahamón no ha confirmado públicamente que tenga una nueva relación. La imagen compartida en Chingaza solo muestra un momento cercano y afectuoso, pero no incluye una declaración directa sobre un noviazgo o una pareja sentimental.

Aun así, sus seguidores no tardaron en reaccionar. Varios comentarios celebraron verla tranquila, rodeada de naturaleza y disfrutando de una etapa personal distinta, especialmente después de que en los últimos meses su vida privada también fue tema de conversación por su separación de Simón Brand.

La presentadora ha sido cuidadosa al hablar de su intimidad y, aunque suele compartir momentos personales con sus seguidores, no ha dado detalles que permitan confirmar que el hombre de la fotografía sea su nueva pareja. Por eso, lo más preciso es hablar de rumores y especulaciones en redes, no de una relación confirmada.

Una nueva etapa tras su separación de Simón Brand

La historia de Claudia Bahamón y Simón Brand fue durante años una de las relaciones más conocidas de la farándula colombiana. Ambos se conocieron en 2003 durante la grabación del videoclip de “Sentada aquí en mi alma”, de Chayanne, dirigido por Brand y protagonizado por Bahamón como modelo principal.

Después de ese encuentro, iniciaron una relación que se mantuvo por más de dos décadas y en la que formaron una familia junto a sus dos hijos. Sin embargo, desde 2024 comenzaron a circular rumores de crisis matrimonial, especialmente porque dejaron de aparecer juntos con frecuencia en redes sociales.

Aunque en su momento se habló de una posible ruptura y de versiones relacionadas con una supuesta infidelidad, tanto Claudia como Simón han evitado convertir los detalles de su separación en un tema público. La presentadora ha preferido hablar desde el respeto, dejando claro que el vínculo familiar se mantiene por sus hijos.

De hecho, recientemente ambos coincidieron en el Bogotá Fashion Week para acompañar a su hijo Samuel Brand Bahamón en su debut sobre la pasarela, un gesto que muchos interpretaron como una muestra de la buena relación que conservan como padres.

El viaje a Chingaza también llamó la atención porque Claudia no estuvo sola. En las imágenes se le vio compartiendo con varios amigos, menores de edad y el cantante Santiago Cruz, en un recorrido por las Lagunas de Siecha.

El entorno natural, la frase elegida y la fotografía abrazando a un hombre sin mostrar su rostro fueron los elementos que terminaron alimentando la conversación. Para algunos seguidores, la imagen sugiere una relación cercana; para otros, simplemente se trata de una muestra de afecto en medio de un viaje con amigos.

Lo cierto es que Claudia Bahamón no ha confirmado nada más allá de lo que decidió compartir: un momento personal, en la naturaleza y rodeada de personas importantes para ella.

Los seguidores celebraron verla tranquila

Más allá del rumor, muchas reacciones estuvieron enfocadas en celebrar la tranquilidad de la presentadora. Bahamón se ha convertido en una de las figuras más queridas de la televisión colombiana, especialmente por su rol en MasterChef Celebrity, donde su cercanía y sensibilidad han conectado con el público.

Por eso, cada publicación suya suele generar conversación. Esta vez, la atención se fue hacia su vida sentimental, pero también hacia la posibilidad de verla disfrutando una etapa distinta después de un proceso personal complejo.