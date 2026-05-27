Nueva Zelanda calienta motores para jugar una nueva Copa del Mundo: Así llegan a USA, México y Canadá

Nueva Zelanda - Foto: Redes sociales de la selección el 27 de mayo del 2026

La Selección de Nueva Zelanda afronta el Mundial con la motivación de consolidar su crecimiento y representar al fútbol oceánico en la élite global. Los “All Whites” llegan tras dominar su confederación y mostrar una evolución sostenida en su estructura competitiva, combinando juventud con jugadores que militan en ligas internacionales.

Aunque su historia en Copas del Mundo es limitada, su participación más recordada dejó señales de carácter y orden táctico. En este nuevo desafío, Nueva Zelanda buscará competir con disciplina, sumar puntos valiosos y aspirar a superar la fase de grupos por primera vez, en una apuesta por seguir elevando su perfil en el escenario internacional, apuntando al crecimiento deportivo.

Historial en Mundiales:

Participaciones: 3 de 23 (1982, 2010 y 2026)

Mejor participación: Fase de grupos, 3 empates (2010)

Ranking FIFA actual: Puesto 85

Fixture de Nueva Zelanda

Lunes, 15 de junio 2026

8:00 p.m. l Irán vs. Nueva Zelanda – SoFi Stadium, Inglewood

Domingo, 21 de junio 2026

8:00 p.m. l Nueva Zelanda vs. Egipto – BC Place, Vancouver

Viernes, 26 de junio 2026

10:00 p.m. l Nueva Zelanda vs. Bélgica - BC Place, Vancouver

¿Cuántos kilómetros tiene que viajar Nueva Zelanda para sus partidos del Mundial?

La sede de la Selección de Nueva Zelanda será en San Diego, California

2. De Vancouver a Inglewood: 1.750 kilómetros

Turquía tendrá que viajar 1.750 kilómetros en la fase de grupos

Jugador a seguir:

Marko Stamenic:

● Edad: 24 años

● Posición: Mediocentro defensivo

● Equipo: Swansea (Inglaterra)

● Partidos con la selección: 37 partidos

● Goles con la selección: 3 goles

Perfil del DT:

El inglés Darren Bazeley lidera a la Selección de Nueva Zelanda en su camino hacia el Mundial, respaldado por un proceso formativo sólido dentro del fútbol oceánico. Antes de asumir el primer equipo, dirigió la selección sub-23 y fue asistente en la absoluta, consolidando una transición generacional ordenada.

A nivel de clubes, trabajó en las divisiones juveniles del Wolverhampton Wanderers, destacándose en el desarrollo de talento. Con Nueva Zelanda logró el título del Campeonato de Oceanía y la clasificación al torneo olímpico, además de fortalecer la identidad competitiva del equipo. En el Mundial, buscará dar el salto definitivo y llevar a los “All Whites” a su mejor actuación histórica.