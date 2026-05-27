“Un tipo ejemplar”, Destacados periodistas se solidarizaron con Gabriel Meluk por su salida de El Tiempo

La salida del periodista deportivo Gabriel Meluk de El Tiempo generó una oleada de reacciones entre colegas y figuras reconocidas del periodismo colombiano. Luego de que el comunicador confirmara en sus redes sociales que fue despedido por “recorte y reestructuración”, varios periodistas le expresaron públicamente su apoyo y destacaron su trayectoria en los medios nacionales.

Nombres como Félix de Bedout, Alejandro Pino, Antonio Casale, Gustavo Gómez y otros comunicadores aprovecharon las redes sociales para enviarle mensajes de solidaridad, reconocimiento y admiración por los años de trabajo que acumuló en el periodismo deportivo del país.

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Gabriel Meluk se desempeñaba como editor de deportes de El Tiempo y durante su carrera también hizo parte de medios como Win Sports y Caracol Radio. Tras conocerse la noticia, muchos colegas coincidieron en que su experiencia y recorrido seguramente le abrirán pronto nuevas puertas dentro de los medios de comunicación.

Mensajes de colegas a Gabriel Meluk

Félix de Bedout: “Dejas una huella de un trabajo exitoso, de calidad y con amor por el deporte. Todo lo mejor para lo que venga”.

Gustavo Gómez: “Gran colega, gran persona. Un abrazo fuerte y lo mejor, de seguro, en lo que se viene”.

Daniel Samper Ospina: “Un gran abrazo, hizo un trabajo impecable y siempre ha sido un tipo ejemplar... Seguro vendrán cosas más grandes, querido Gabriel”.

Alejandro Pino Calad: “Un abrazo Gabriel, son días muy complejos para esta industria. Espero que todo mejore”.

Antonio Casale: “Ya vendrán tiempos mejores, Gabriel”.

Mauricio Silva G: “Vienen buenas cosas, Meluk. Seguro”.

Johnatan Nieto B: “Abrazo maestro. Usted es un señor y un tremendo periodista. Gracias por sus enseñanzas”.

Liche Durán: “Abrazo gigante querido Gabriel, impecable y gran profesional siempre 🙌🏻🤗”

Pablo Arango Robledo: “Un abrazo enorme para ti colega, admiración por tu trabajo, por tus enseñanzas, por tu rigurosidad y lo mejor está por venir”

Meluk salió de El Tiempo

El periodista Gabriel Meluk, que ejercía como editor de deportes, fue despedido de El Tiempo, por ‘recorte y reestructuración’, según él mismo indicó que le notificaron.

“Hoy fue mi último día como periodista de @ELTIEMPO. La compañía acaba de informarme que por recorte y reestructuración tomaron esa decisión. Un saludo para todos”, escribió en sus redes sociales.

Meluk es uno de los periodistas deportivos con mayor trayectoria en el periodismo escrito del país, que además ha formado parte de otros medios como Win Sports y Caracol Radio.

Tras muchos años como periodista y editor de deportes, le pusieron fin a su ciclo en el diario El Tiempo.

A Gabriel Meluk un mensaje de solidaridad y seguramente pronto lo veremos en otro medio.