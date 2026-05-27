Argentina prepara su defensa del título en el Mundial del 2026: Así llega la albiceleste

La fortuna que le espera a las selecciones en el Mundial 2026.

La vigente campeona del mundo, Selección de Argentina, llegará al Mundial de 2026 como una de las grandes favoritas al título. El equipo dirigido por Lionel Scaloni mantiene la base que conquistó la Copa del Mundo en Catar y combina experiencia con una nueva generación de talento encabezada por jugadores como Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Además, todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi, quien podría disputar su última Copa del Mundo. Argentina aseguró su clasificación con varias fechas de anticipación y llega respaldada por la solidez colectiva, la jerarquía individual y la confianza de un ciclo ganador que sigue compitiendo al máximo nivel.

Historial en Mundiales:

Participaciones: 19 de 23 (1930, 1934, 1958, 1962, 1966, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026).

Mejor participación: Campeones (1978, 1986 y 2022)

Ranking FIFA actual: Puesto 3

Fixture de Argentina:

Martes, 16 de junio 2026

8:00 p.m. l Argentina vs. Argelia - Arrowhead Stadium, Kansas City

Lunes, 22 de junio 2026

12:00 p.m. l Argentina vs. Austria - AT&T Stadium, Arlington

Sábado, 27 de junio 2026

9:00 p.m. l Jordania vs. Argentina - AT&T Stadium, Arlington

¿Cuántos kilómetros tiene que viajar Argentina para sus partidos del Mundial?

La sede de la selección de Argentina es en Kansas City.

1. De Kansas a Arlington: 742 kilómetros

Argentina tendrá que viajar 742 kilómetros en la fase de grupos

Jugador a seguir:

Lionel Messi

● Edad: 38 años

● Posición: Extremo

● Equipo: Inter de Miami (Estados Unidos)

● Partidos con la selección: 198 partidos

● Goles con la selección: 116 goles

Perfil del DT:

Lionel Scaloni es el director técnico de la Argentina desde 2018. Como futbolista, pasó por clubes como Newell's Old Boys, Deportivo de La Coruña, West Ham United, Mallorca, Lazio y Atalanta BC. Durante su etapa en el Deportivo ganó una liga española, una Copa del Rey y dos Supercopas de España. Como entrenador, obtuvo con Argentina la Copa América 2021, la Finalissima 2022, la Copa Mundial del 2022 y la Copa América 2024.