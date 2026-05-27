El Mundial disparó el turismo de colombianos: Reservas para viajar a Norteamérica duplican las de Qatar 2022 y las mujeres las que más compran

El país reporta cifras históricas en visitantes y derrama económica, pero la cancelación de la Copa Mundial de Clavados reabre el debate sobre la estabilidad y la percepción internacional en un año clave.

El próximo Mundial de Fútbol no solo marcará un hito deportivo por reunir a 48 selecciones y disputarse simultáneamente en Estados Unidos, México y Canadá. También se está convirtiendo en uno de los mayores fenómenos turísticos recientes para los colombianos, que este año están viajando en cifras históricas para acompañar a la Selección Colombia.

Un reciente análisis del sector turístico revela que las reservas hechas por viajeros colombianos hacia las sedes mundialistas ya duplican las registradas durante Qatar 2022, reflejando el enorme interés que despierta la participación del combinado nacional.

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El turismo de colombianos a Estados Unidos, México y Canadá se disparó por el Mundial 2026

El informe, elaborado por Viajes Falabella, muestra además que Bogotá concentra la mayoría de las reservas, seguida por Cali, Medellín, Barranquilla y Pereira, consolidando el mapa de las ciudades colombianas con mayor presencia proyectada en el torneo.

Uno de los hallazgos más llamativos es que la mayoría de los colombianos planea vivir el Mundial acompañado. El 70,8% de las reservas corresponde a viajes en pareja o grupos de dos o más personas, mientras que los viajes individuales representan menos de un tercio del total.

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En las ciudades donde jugará Colombia durante la fase de grupos también aparecen diferencias en el comportamiento de los viajeros. Guadalajara registra una mayor preferencia de parejas, mientras que Ciudad de México y Miami concentran más reservas grupales.

El análisis también revela una tendencia que rompe algunos estereotipos alrededor del turismo futbolero: las mujeres lideran las reservas para asistir al Mundial, representando el 53% de las compras realizadas hasta ahora.

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En cuanto a edades, predominan los viajeros entre 25 y 44 años, aunque también hay participación de generaciones mayores y menores de 24 años.

El gasto promedio por viajero hacia los destinos mundialistas ronda los 1.596 dólares, aunque las cifras varían según la ciudad de destino.

Miami aparece entre los lugares más demandados, junto con Nueva York y Ciudad de México, mientras que otros destinos como Atlanta y Los Ángeles también muestran un crecimiento importante en reservas frente al año anterior.

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Los vuelos continúan siendo el producto turístico más adquirido por los viajeros colombianos, seguido de paquetes completos y reservas hoteleras.

Otro dato relevante del estudio es que el 80% de las compras se realiza con tarjeta de crédito, muy por encima de otros métodos de pago.

En cuanto a la duración de los viajes, los colombianos proyectan estancias más largas en ciudades como Miami y Ciudad de México, donde muchos aprovecharán para combinar fútbol, turismo y entretenimiento.

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El comportamiento de las reservas también evidencia que los momentos clave del torneo, como el sorteo oficial o la cercanía del inicio de los partidos, impulsaron picos importantes en las compras de paquetes y vuelos.

Con la expectativa por el debut de Colombia y el inicio de la fase de grupos, el sector turístico espera que la demanda siga creciendo en las próximas semanas.