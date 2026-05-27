“Tomaron esa decisión”, el periodista Gabriel Meluk fue despedido de El Tiempo

El periodista Gabriel Meluk, que ejercía como editor de deportes, fue despedido de El Tiempo, por ‘recorte y reestructuración’, según él mismo indicó que le notificaron.

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“Hoy fue mi último día como periodista de @ELTIEMPO. La compañía acaba de informarme que por recorte y reestructuración tomaron esa decisión. Un saludo para todos”, escribió en sus redes sociales.

Meluk es uno de los periodistas deportivos con mayor trayectoria en el periodismo escrito del país, que además ha formado parte de otros medios como Win Sports y Caracol Radio.

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Tras muchos años como periodista y editor de deportes, le pusieron fin a su ciclo en el diario El Tiempo.

A Gabriel Meluk un mensaje de solidaridad y seguramente pronto lo veremos en otro medio.