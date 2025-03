Yeison Jiménez no escatimó en gastos y mostró la fiesta de cumpleaños para su hija, Thaliana

Uno de los artistas de música popular más queridos en Colombia es Yeison Jiménez, quien ha cosechado una carrera de más de cinco años estando presente en la industria del entretenimiento y llevando a cuestas éxitos como ‘Vete’, ‘Bendecida’, ‘Ni tengo ni necesito’. Sin embargo, más allá de sus logros musicales y a nivel empresarial, lo más importante es su familia y quien le dio el título como padre, Thaliana, quien recientemente festejó un año más de vida y Jiménez no escatimó en gastos y mostró la fiesta de cumpleaños para su hija.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Yeison Jiménez se dejó de “chingaderas” y le respondió a quienes lo envidian

¿Cuántos hijos tiene Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez tiene tres hijos, dos de ellos de sangre, quienes son Thaliana, quien estaría sobre sus 8 años de edad, mientras que a finales del 2024 quien llegó para cumplirle el sueño fue Santiago, quien tiene aproximadamente 6 meses de edad. A pesar de que ellos son sus hijos biológicos, a quienes también considera como su pequeña es a Camila, que está por llegar a sus 15 años de edad y es la hija de su pareja, Sonia Restrepo, desde el momento en el que se conocieron lograron conectar y el cariño entre ellos es más que evidente.

¿Cómo fue la celebración de cumpleaños de la hija de Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez durante la tarde del 2 de marzo compartió un corto clip en el que se encargó de evidenciar que estaba de celebración por un año más de vida de su hija Thaliana. La temática tuvo que ver con Karol G, quien sería la artista favorita de la pequeña, y ella contó con algunas cortas extensiones de colores que simbolizaban a la paisa.

Durante el video de Jiménez se mostró que su hija estaba más feliz que nunca por este festejo: “A mí nadie me va a humillar en Samaná”, fueron las declaraciones que añadió el artista al respectivo video, mostrando además que esta contó con un respectivo animador y varios amigos de la pequeña estuvieron presentes: “Feliz cumple, hija de mi vida, de mi mundo y de mi universo”.

¿Por qué Yeison Jiménez necesita un trasplante?

Yeison en medio del lanzamiento de su nueva canción en compañía de Alan Ramírez, ‘Tu cuarto de hora’, confesó que padece una condición en sus ojos, más conocida como queratocono, que según ‘Mayo Clinic’, es una afección del ojo que se produce cuando la córnea (la parte frontal transparente y en forma de cúpula del ojo) se hace más fina y sobresale progresivamente en forma de cono.

“La luz me entra mucho más fuerte al cerebro, a los 35 me toca hacerme una bobadita, trasplante de córnea y me toca buscar un muerto para los ojos”, fueron algunas de las declaraciones expuestas por parte de Yeison Jiménez.