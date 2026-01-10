Ellas son la esposa y los tres hijos de Yeison Jiménez

Una lamentable noticia se conoció en horas de la tarde de este sábado 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo. Yeison Jiménez falleció por la caída de una avioneta que se accidentó en la vereda Romita, ubicada sobre la vía entre Paipa y Duitama.

Recordamos quiénes son las hijas del famoso cantante de música popular.

Las hijas de Yeison Jiménez:

El cantante tuvo dos hijas con su esposa, Sonia Restrepo: Se trata de Thaliana Jiménez y Camila Jiménez, y otro hijo, quien es el menor de la familia, con quienes publicó diferentes videos a través de sus redes sociales.

Camila, quien es la hija mayor cuya edad ronda los 15 años de edad, no es la hija de sangre del artista, pero desde el momento en que la conoció teniendo una corta edad se robó su corazón, dándole el amor de un padre, a pesar de la situación. Luego de que su mamá, Sonia y Yeison decidieron vivir juntos en Bogotá, ella llegó junto a su progenitora.

A continuación le presentamos la imagen que subió Yeison Jiménez con su familia hace exactamente un mes: