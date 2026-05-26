“Soy paciente psiquiátrico”, Luis Alfonso al hablar de su salud mental y cómo la muerte de Yeison Jiménez le afectó

Luis Alfonso es uno de los cantantes más carismáticos de la escena popular, pues no solo se destaca por su talento musical, sino también por su encantador sentido del humor.Su habilidad para hacer reír a su público lo convierte en una figura entrañable en el mundo del entretenimiento, ya sea en sus presentaciones en vivo o a través de sus redes sociales.

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Recientemente, el cantante de música popular, abrió su corazón en una emotiva e impactante entrevista concedida al programa Los Informantes de Caracol Televisión. En un diálogo marcado por la honestidad y la vulnerabilidad, el artista reveló detalles inéditos sobre su salud mental, declarándose abiertamente como paciente psiquiátrico y explicando cómo la trágica pérdida de su colega y amigo, Yeison Jiménez, desencadenó una fuerte recaída en su diagnóstico.

Durante la entrevista, Luis Alfonso no titubeó al abordar una realidad con la que convive a diario, lejos de las luces y los aplausos del escenario. “Yo soy un hombre que soy paciente psiquiátrico, yo tomo droga para la ansiedad, yo soy muy ansioso y me dan ataques de pánico cuando estoy muy triste”, confesó el cantante, visibilizando un padecimiento que afecta a millones de personas, pero que pocas veces se discute con tanta naturalidad en el entorno de la música norteña y popular.

El testimonio del artista cobró un tono aún más sombrío al recordar el impacto psicológico que le causó el reciente fallecimiento de Yeison Jiménez, un suceso que conmocionó al país y que, en su caso particular, reabrió heridas emocionales profundas. El duelo y la tristeza extrema actuaron como detonantes de crisis físicas y emocionales que el cantante creía haber dejado en el pasado.

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Luis Alfonso detalló cómo el dolor por su amigo se manifestó en su cuerpo de forma violenta.“Hace muchos años no me encalambraba y no me daban ataques tan malucos..., desde que pasó lo de Yeison, por ejemplo yo llegaba a un concierto y veía la foto de él y me pegaba una descompensada”, relató con evidente conmoción. La pérdida no solo significó un vacío en la industria, sino un choque traumático para el bienestar del cantante, quien revivió episodios de pánico y parálisis física al enfrentarse a los recuerdos de Jiménez antes de sus presentaciones.

¿Quién es la esposa de Luis Alfonso?

La esposa de Luis Alfonso es Luisa Fernanda Pulgarín, quien ha sido su compañera de vida durante una larga relación en la que han conformado un hogar junto a sus tres hijos: Jerónimo, Laura y Agustín.Más allá de su vínculo sentimental, Luisa Fernanda juega un rol fundamental en la carrera del “Señorazo”, ya que forma parte activa de su equipo de trabajo y se encarga de administrar las redes sociales del artista de música popular.

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De hecho, su historia de amor es bastante particular y recordada por sus seguidores, pues se conocieron en unas ferias equinas en Medellín donde el cantante se presentaba y ella se desempeño.