Mánager de La Banda del Aventurero le ‘cantó la tabla’ a corista de Yeison Jiménez tras polémica por reality

El futuro artístico de La Banda del Aventurero, agrupación que durante años acompañó el ascenso de Yeison Jiménez, atraviesa un momento clave. Luego de que uno de sus integrantes manifestara públicamente su inconformidad por la realización de un reality para encontrar una nueva voz, el mánager de la agrupación, Rafael Muñoz, salió a aclarar la situación.

La controversia se originó cuando el corista, Miguel Huertas, cuestionó la necesidad de abrir una convocatoria, al considerar que esta podría interpretarse como un intento de “reemplazar” la figura del llamado “Aventurero”. Sin embargo, Muñoz fue enfático al asegurar que esa no es la intención de la empresa.

“No estamos buscando un reemplazo, quiero que sepan que para nosotros Yeison es irremplazable, no estamos buscando un émulo o algo parecido”, afirmó el mánager por medio de su cuenta de Instagram en la tarde de este lunes 11 de mayo.

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Con sus declaraciones, Muñoz buscó dejar claro que el proceso no pretende encontrar una copia de Yeison Jiménez, sino darle continuidad a un proyecto musical que conserva una fuerte conexión con el público del género popular y regional.

El mánager también explicó que la decisión de acudir a un formato tipo reality responde, en parte, a situaciones contractuales que han dificultado el avance de la agrupación con el integrante que expresó su inconformidad.

“Este integrante se encuentra firmado por un sello de Estados Unidos, lo que limita el desarrollo del proyecto. Como empresa le brindamos un apoyo para intentar resolver su situación, pero no ha sido posible. Nos vimos en la necesidad de buscar una voz con estilo propio con este reality”, señaló Muñoz.

A pesar de la polémica, la agrupación insiste en que su objetivo es seguir interpretando las canciones que marcaron una etapa importante junto a Yeison Jiménez, pero con una nueva voz que tenga personalidad propia y pueda conectar con los seguidores de la banda.

“Queremos seguir el legado que nos dejó Yeison para seguir realizando todas estas canciones que él nos dejó, espero y nos apoyen”, agregó el representante.

Con esta aclaración, La Banda del Aventurero busca bajar el tono a la discusión y presentar el reality como una alternativa artística y estratégica para mantener vivo el proyecto, sin desconocer el peso que tuvo Yeison Jiménez en su historia.

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En Bochincheros de Publimetro Colombia hablamos al respecto; y también sobre todo lo relacionado con la polémica del influencer que aseguraba tener chats con lo que revelaría, supuestamente, una relación sentimental entre la esposa de Yeison Jiménez, Sonia Restrepo, y el cantante Ciro Quiñones.

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