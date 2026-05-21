Lanzan concurso para tener una cena romántica en Cartagena con el ‘zorro viejo’ de Alejandro Estrada

El artista, de 45 años, anunció en su cuenta de Instagram que se ausentará temporalmente de sus redes sociales. / Foto: Instagram @alejoestrada - Tomadas el 17 de febrero de 2025.

La tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ está por finalizar y Alejandro Estrada es uno de los favoritos para llevarse el premio final, el mismo al que su fandom ya tiene comprometido con un concurso en el que se rifará una cena con él en Cartagena, para una o uno de sus seguidores. Acá lo que debe saber.

Estrada, Beba, Valentino, Tebi y Juanda Caribe, están a una eliminación de llegar a la gran final del concurso de RCN, por lo que sus fandom ya están buscando estrategias para que puntúen en las votaciones, una de las más llamativas es la del ‘Team Zorro Viejo’, quienes le darán una cena con todo pago a uno de los fans de la expareja de Nataly Umaña.

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Alejandro Estrada y Yuli Ruiz en La Casa de los Famosos (RCN)

¿Cómo participar por una cena con Alejandro Estrada en Cartagena?

Mediante una publicación los administradores de las redes de Estrada dieron a conocer las condiciones del concurso, mismas en las que expresan:

“Gracias por apoyar a Alejandro Estrada y hacer parte del Team Zorro Viejo. Esta dinámica nace para reconocer a los fans más activos, comprometidos y constantes de la manada. Para participar, primero debes registrarte en este formulario. Al completar tu registro, recibirás en tu correo un código oficial del Team Zorro Viejo. Este código es personal e intransferible. No lo compartas con nadie, ya que será tu identificación oficial dentro de la dinámica”, expresan en la misiva.

“Con ese código podrás reportar tus votos, acumular puntos y participar por la experiencia en Cartagena. Una vez lo recibas, registra tus votos aquí: zorroviejo.co/votos. Los participantes con mayor acumulación de puntos válidos durante la dinámica ganarán una experiencia todo incluido en Cartagena con: Cena con Alejandro Estrada, Tiquetes nacionales, Hotel, Desayuno, Almuerzo, Traslados, Playa”, añaden.

“Los puntos se acumulan a través de participación verificada en: Votaciones oficiales👥 Nuevos miembros invitados a la dinámica. Cada voto cuenta. Cada registro suma. Esta puede ser tu oportunidad de vivir una experiencia inolvidable junto a Alejandro Estrada en Cartagena", cierran.

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Mariana Zapata reveló a su ganador de ‘La Casa de los Famosos’ y no es Juanda Caribe

En entrevista con Publimetro Colombia, la creadora de contenido fue directa al explicar qué sintió por el comediante costeño y por qué, según ella, lo que muchos vieron como romance nunca pasó a ser una relación real. Mariana reconoció que Juanda fue una persona importante en su proceso dentro del programa, pero dejó claro que esa conexión estuvo marcada por el encierro y por lo que ella misma llamó una “realidad alterada”.

“Él se convirtió en esa persona que me protegía, era mi apoyo emocional y, obviamente, sentía una conexión con él y él conmigo, pero yo le decía que era el efecto de la realidad alterada, que esto no iba a pasar afuera. Yo nunca le vi malicia a nada”, aseguró.

Sobre la final, Mariana fue sincera. Aunque emocionalmente le gustaría que Juanda Caribe se quedara con el premio, cree que el panorama real favorece a Alejandro Estrada, uno de los nombres más fuertes del cierre del programa.

“Yo quiero que Juanda se gane el reality; pero siendo realistas, se lo gana Alejandro Estrada”, dijo.

Con esa frase, Mariana dejó sobre la mesa una lectura que muchos seguidores del programa también han comentado en redes: el cariño por Juanda puede ser fuerte, pero Alejandro Estrada llega con una imagen sólida y con suficiente respaldo para quedarse con el título. Ahora, como suele pasar en estos realities, la última palabra la tendrá el público.