Nataly Umaña confesó que le llegó a pedirle a RCN, entrar a La Casa de los Famosos con Alejandro Estrada

La primera temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ de RCN dejo uno de los momentos más tensionantes de la televisión nacional, el cual fue protagonizado por la actriz Nataly Umaña. Allí se vio en vuelta en un romance con Miguel Melfi, pero lo controversial fue que la actriz llevaba varios años de matrimonio con el también actor, Alejandro Estrada.

Frente a tal situación, la actriz se mostró afectada, pero también levanto la cara para defenderse de las críticas y tras acabar el reality, Umaña indicó que ha logró retomar su vida con nuevos proyectos fuera de Colombia. Todo esto de la mano de un proceso de recuperación emocional y la terapia, que según ella, le habría permitido evitar pasar por situaciones dolorosas en su vida.

Ahora cuando la actriz se refiere el tema en entrevistas, lo hace con total seguridad y a la par ha revelado muchos aspectos de la relación que en su momento no se atrevió a contar. Como que había normalizado diferentes situaciones en su matrimonio: “Estos problemas con codependencia tú los normalizas, pero cada vez se vuelve una bola de nieve mucho más grande y es una relación enferma.”Señaló Nataly.

Hace poco, Umaña pasó por Los40 donde le preguntaron que si antes de ingresar al reality se había dicho conscientemente que te debí hacer lo que hizo, a lo que ella respondió que obviamente no, pero que iba a contar algo que hasta el momento no había revelado:

“Cuando a mi me llaman meses antes para hacerme la videollamada tipo casting para ver si entraba a la casa, yo les digo, en chanza, ya sabía que veníamos tan mal que yo les digo: ”venga, quieren rating, metanos a los dos porque estoy segura que va haber una separación en vivo", yo decía si nos entran, vamos a estar peleando 24\7, se va a ver nuestra realidad, pero la palabra tiene poder, termine declarando lo que finalmente pasó“.

Posteriormente, indicó que agradece que se haya terminado la relación y que todavía quiere mucho al también actor, para ella es un gran ser humano, pero que solo ellos dos sabían lo que pasaba en la relación.