Cartagena, reconocida como la ciudad con el centro histórico más hermoso de Latinoamérica: conozca el top 10

Cartagena de Indias vuelve a brillar en el mapa turístico internacional. La agencia alemana TourLane la ha reconocido como la ciudad con el centro histórico más hermoso de toda Latinoamérica, superando a destinos emblemáticos como Oaxaca, Salvador de Bahía o Buenos Aires. El estudio evaluó criterios como la antigüedad de los cascos antiguos, su conservación, facilidad para recorrerlos a pie, precios de visitas guiadas y su popularidad en redes sociales.

El informe, basado en el análisis de 65 ciudades del mundo —10 de ellas latinoamericanas—, destaca que Cartagena (Colombia) encabeza el listado gracias a su muralla del siglo XVI, sus calles empedradas y su inigualable encanto caribeño. La “Ciudad Amurallada”, declarada Patrimonio Mundial de la Unesco, conserva intacto su trazado colonial y una arquitectura que combina historia, color y romanticismo.

Sus balcones cubiertos de buganvillas, los balcones coloniales, las plazas adoquinadas y los atardeceres frente al mar Caribe hacen de Cartagena un destino que mezcla historia viva y vida contemporánea. Además, la vitalidad cultural de su centro histórico —con festivales literarios, ferias de arte, gastronomía caribeña y música en cada esquina— reafirma su posición como uno de los espacios más emblemáticos del continente.

En el segundo lugar se ubica Oaxaca (México), reconocida por su equilibrio entre patrimonio tangible e intangible. Su casco antiguo combina la herencia zapoteca y mixteca con la arquitectura barroca española, creando un entorno donde el arte, la gastronomía y las tradiciones locales conviven de manera armónica.

El tercer puesto lo ocupa Salvador de Bahía (Brasil), cuyo barrio Pelourinho es una explosión de color, ritmo y espiritualidad afrobrasileña. Con sus iglesias coloniales y su historia como antiguo centro del imperio portugués, esta ciudad encarna la diversidad cultural de América Latina.

El ranking de TourLane se completa con otras joyas urbanas que preservan la esencia del pasado colonial y la identidad local:

Cartagena (Colombia) Oaxaca (México) Salvador de Bahía (Brasil) Ciudad de Panamá (Panamá) Buenos Aires (Argentina) Antigua (Guatemala) Mérida (México) Colonia del Sacramento (Uruguay) Sucre (Bolivia) Quito (Ecuador)

Cada una de estas ciudades refleja la riqueza cultural, arquitectónica y social de América Latina. Desde los callejones empedrados de Quito hasta las fachadas coloniales de Colonia del Sacramento, el informe resalta que la región ha sabido conservar su historia sin renunciar a su modernidad.

El reconocimiento a Cartagena reafirma su posición como una de las joyas turísticas más importantes del Caribe y del mundo, y consolida a Colombia como destino patrimonial líder en la región.