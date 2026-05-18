Shakira en su mejor momento: Le ganó a Hacienda en España y ordenan la devolución de más de 55 millones de euros al no detectar fraude fiscal

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Shakira obtuvo una importante victoria judicial en España luego de que la Audiencia Nacional concluyera que no existían pruebas suficientes para considerarla residente fiscal en ese país durante 2011, anulando así las sanciones y cobros que le había impuesto la Agencia Tributaria.

Con la decisión del tribunal, las autoridades españolas deberán devolverle más de 55 millones de euros, cifra que podría superar los 60 millones al sumar intereses, según informó el equipo jurídico de la artista.

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Shakira le ganó una batalla a Hacienda en España y recibirá la devolución de más de 55 millones de euros

Según el diario español El Mundo, reveló que la Sala de lo Contencioso-Administrativo determinó que no quedó demostrado que la barranquillera hubiera permanecido en territorio español el tiempo mínimo exigido por la ley para adquirir residencia fiscal.

“Al no tener domicilio fiscal en España, es obvio que las liquidaciones que nos ocupan y las consiguientes sanciones son contrarias a Derecho, porque parte de la idea de que la recurrente tenía en el ejercicio 2011 su domicilio fiscal en España, y ello no ha quedado acreditado”, afirma la Sala.

Además la sentencia también dice que: “Tampoco se acredita que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta. Bien al contrario, el entramado empresarial que se atribuye a la actora radica fuera del territorio nacional, así como el desarrollo mayoritario de su actividad económica".

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Uno de los argumentos expuestos por Hacienda hacía referencia a la relación sentimental que mantenía con el exfutbolista Gerard Piqué. Sin embargo, los magistrados señalaron que una relación de pareja no equivale legalmente a un vínculo conyugal, requisito contemplado por la normativa tributaria.

Tras conocerse la decisión, según el mismo medio, Shakira se pronunció diciendo: “después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio. Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto".

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También manifestó que espera que esta sentencia sirva como precedente para otros ciudadanos que, según dijo, enfrentan procesos fiscales bajo presunciones de culpabilidad.

El litigio correspondía exclusivamente al ejercicio fiscal de 2011 y era distinto a otros procesos judiciales que la cantante enfrentó posteriormente en España. En 2023, Shakira llegó a un acuerdo con la Fiscalía por causas relacionadas con los años 2012 a 2014, aceptando multas económicas para evitar un juicio prolongado.

La decisión de la Audiencia Nacional todavía podría ser apelada ante el Tribunal Supremo español.