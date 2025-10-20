“Ese desgraciado la tenía manipulada” Mamá de Baby Demoni pide que investiguen a fondo al novio de la influencer

La muerte de la influencer Alejandra Esquín, conocida como ‘Baby Demoni’, tiene conmocionados a millones de internautas que claman por justicia para su caso. Justamente a este llamado se sumó la madre de la joven, quien mediante un desgarrador relato pidió a las autoridades investigar a la pareja sentimental de la creadora de contenido, Miguel López, ‘Samor One’.

Tras el deceso de Esquín, López realizó un clip en el que aseguró que, tras una fuerte discusión de la que se alejó “15 minutos para tomar aire”, regresó a la morada en la que ambos habitaban para encontrar a Alejandra, “haciendose daño”; asegurando también que él fue quien la auxilió y la llevó a urgencias.

Tras el velorio de ‘Baby’ su progenitora realizó una publicación en la que le pidió a la Policía y la Fiscalía, acelerar la investigación respecto a la muerte de su hija; añadiendo que tuvo una llamada con López en la que hablaron del tema; revelando que, según lo dicho, el joven habría maltratado psicológicamente a Alejandra en varias ocasiones.

“Quiero pedirle a las autoridades y a la policía que nos ayuden a agilizar esto, que la muerte de mi hija no se quede impune. (...) Muchas veces se setó a contarme todo lo que pasaba con su relación con Miguel, ella llegaba con su ‘ropita’ y con la de la niña diciéndome que ya no quería vivir más con él. La tenía tan manipulada que ella no podía quedarse aquí un día porque tenía que devolverse a la casa de él”, afirmó la madre de la creadora de contenido.

“Me le hacía daño a mi hija, varias veces me la golpeó. (...) Yo le entregué mi hija a él sana y salva. (...) A él se le veía la envidia y la rabia. A él nadie lo conocía y ella me decía que sentía que Miguel le tenía envidia. (...) Se me acabaron las ganas de vivir, yo le decía a Dios que me llevara a mí. Ella era mi vida, mi amor y me la arrebataste Miguel López, me la quitaste. (...) Ya no tengo lágrimas, estoy cansada de tomar pastas para dormir. (...) Hay muchas cosas que la familia sabe y no se puede hablar. (...) Ese desgraciado la tenía manipulada, todo le controlaba, su teléfono, todo. Se va a hacer justicia Miguel López, nos mató, nos robó la vida”, añadió.