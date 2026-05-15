Presentadora de Caracol reveló que perdió un hijo mientras estaba en plena transmisión en vivo

La televisión suele mostrar una versión muy editada de quienes aparecen en pantalla, aunque por dentro todo se esté rompiendo. Ese fue, precisamente, uno de los episodios más duros que Diva Jessurum decidió contar recientemente, al recordar que perdió uno de sus hijos mientras estaba al aire en una transmisión del Reinado Nacional de Belleza.

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La periodista y presentadora barranquillera habló de este momento en una entrevista para el programa Geniales y Mayores, de Caracol Radio, donde compartió detalles de una etapa marcada por pérdidas personales, un diagnóstico de cáncer de seno y una soledad que, según su relato, atravesó varios de los momentos más difíciles de su vida.

¿Qué contó Diva Jessurum sobre la pérdida de su hijo?

En medio de la conversación, Jessurum reveló que perdió dos hijos y que uno de esos episodios ocurrió mientras cumplía con una transmisión en vivo. La comunicadora contó que, aunque estaba viviendo un aborto, continuó frente a las cámaras, sonriendo y narrando lo que ocurría en el certamen para los televidentes en Colombia.

“Yo perdí dos hijos, uno de ellos transmitiendo el Reinado Nacional de Belleza, yo estaba al aire y sentía la humedad, pero yo estaba sonriendo y contándole a Colombia lo del reinado. Me dio muy duro, fue muy triste”, expresó durante la entrevista.

El relato abrió una conversación sensible sobre la presión que muchas mujeres enfrentan para sostener su vida laboral incluso en medio de procesos físicos y emocionales profundamente dolorosos. En el caso de Jessurum, ese dolor ocurrió frente a millones de personas que, en ese momento, no sabían lo que estaba atravesando detrás de la imagen televisiva.

Diva también habló de su diagnostico de cáncer

Durante la entrevista, la periodista también recordó el impacto que tuvo en su vida el diagnóstico de cáncer de seno, una enfermedad que decidió manejar en reserva durante un tiempo. De acuerdo con su testimonio, todo comenzó con una molestia persistente en un seno, aunque inicialmente le dijeron que no había señales de alarma.

“Mi vida hizo una pausa”, dijo al hablar de la noticia que recibió después de una biopsia realizada en Barranquilla. Jessurum explicó que prefirió no contarle a muchas personas lo que estaba viviendo para evitar ser mirada con lástima y para protegerse en un medio donde la apariencia suele pesar demasiado.

Aun así, continuó trabajando en programas como Se dice de mí y Expediente final, ajustando encuadres, maquillaje y detalles de producción para ocultar los efectos de la quimioterapia.

Su testimonio, más allá de la dureza de los hechos, deja ver una parte poco visible de la televisión, esa en la que las mujeres siguen sosteniendo una imagen pública mientras cargan duelos, enfermedades y silencios que pocas veces llegan a la pantalla.