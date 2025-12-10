Presentadora de Caracol confesó que la Virgen de Guadalupe se le apareció y mostró pruebas

Caracol Televisión es uno de los canales nacionales más conocidos en el país, alcanzando un amplio número de audiencia debido a la serie de producciones con las que cuenta. Una de las más importantes es, sin duda, Noticias Caracol, que cuenta con tres emisiones diarias informando a los televidentes sobre los principales hechos que ocurren en el país, los cuales están a cargo de su grupo de periodistas y presentadores.

Desde hace varios años quien hace parte de varias de las producciones de Caracol, es, precisamente, Diva Jessurum, periodista y presentadora, quien está detrás de ‘Se dice de mí’, ‘Expediente final’ e incluso en algunas ocasiones ha presentado ‘Show Caracol’, sección de entretenimiento del informativo.

Su amplia visibilidad ha traído consigo que cuente con un amplio número de seguidores, tanto así que en medio de una de sus más recientes apariciones, la presentadora de Caracol confesó que la Virgen de Guadalupe se le apareció: “Ustedes pondrán en tela de juicio mi cordura al ver este mensaje que les estoy contando que se me apareció la Virgen de Guadalupe, pero quiero aclararles algo, tengo el video de la Virgen de Guadalupe cuando se me apareció, tengo la fotografía. Se me apareció en la habitación 618 que además es el día de mi cumpleaños, es raro, extraño, me ha costado mucho trabajo entenderlo, asimilarlo, hablarlo, por eso quiero contarles la historia”.

Ante el hecho, Jessurum recibió varios comentarios de apoyo tras visibilizar esta historia, demostrando así las fuertes creencias religiosas con las que cuenta.

¿Qué le pasó a Diva Jessurum durante sus embarazos?

La presentadora de Caracol, Diva Jessurum, estuvo haciendo parte del programa ‘Bravissímo’ de CityTV, donde reveló detalles de la dura etapa de su vida, teniendo esta que ver con el fallecimiento de su bebé: “Yo perdí a mi primer bebé y mi segundo bebé tiene que ver con Silvestre Dangond por ejemplo, que cuando yo salgo embarazada y yo no le había dicho a nadie que estaba embarazada y me aprueban el programa ‘Se dice de mí’ con qué artistas lo hacemos entonces, me fui a hacer el primer ‘Se dice de mí’ a Medellín y después de Medellín me fui hasta La Guajira y me metí en unas zonas destapadas a entrevistar a su papá en unas cascadas y cuando llegué había perdido el bebé”.