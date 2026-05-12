“Hay que derrotar el patriarcado”: Iván Cepeda rechazó comentarios de Abelardo de la Espriella a mujeres periodistas

Las actitudes del candidato presidencial Abelardo de la Espriella hacia varias mujeres periodistas en diferentes medios de comunicación siguen despertando reacciones entre las y los aspirantes a la Casa de Nariño, quienes han tildado sus acciones de machistas y misóginas desde todas las orillas políticas.

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“Una afrenta a las mujeres”

Recientemente, el candidato Iván Cepeda se pronunció en contra de el trato que De la Espriella tuvo con varias periodistas, como María Lucía Fernández de Noticias Caracol, señalando: “Expresar mi solidaridad con todas las mujeres que se dedican al periodismo. Cualquier trato denigrante, insultante, que apele a cualquier forma de violencia contra las mujeres, en mí cuenta con un frontal rechazo”.

El también senador calificó los hechos difundidos en la mañana del 12 de mayo como “una afrenta a las mujeres de un espacio noticioso” e insistió en su rechazo a las acciones de su contricante. Finalmente, declaró que “hay que derrotar el patriarcado en la sociedad colombiana”.

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Los hechos cuestionados

El primer hecho al que responde lo dicho por Cepeda se dio en una entrevista con María Lucía Fernández quien le preguntó sobre el papel de la ética en su hipotético gobierno a raiz de una afirmación de De la Espriella sobre que esta no tiene que ver con el derecho. El abogado reaccionó tachando la pregunta de “venenosa” y a Fernández de “ignorante”: “La ignorancia es atrevida (…) tú no entiendes la diferencia porque tú no tienes formación”.

El segundo caso se dio en el programa radial y digital ‘Piso 8′, en el cual De la Espriella se puso a hablar sobre sus atributos físico y exhibió una foto íntima suya ante los presentadores y la presentadora. De forma reiterada, llamó a la periodista utilizando términos como “cariño” y “niña” para que viera la imagen, de la cual afirmó que le “había ganado votos del electorado femenino”.