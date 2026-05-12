Vicky Dávila no le ‘comió cuento’ a De la Espriella y salió a defender a Malu de Noticias Caracol

En las últimas horas, el debate público en Colombia se ha encendido tras una serie de ataques personales y comentarios despectivos lanzados por el abogado Abelardo de la Espriella contra la reconocida periodista Malú Fernández, de Noticias Caracol. El incidente, que ha sido calificado por diversos sectores como una agresión a la libertad de prensa y un acto de misoginia, generó una ola de solidaridad sin precedentes liderada por figuras de la política y el periodismo nacional.

Entre las voces más destacadas se encuentran la de la directora de la Revista Semana, Vicky Dávila, y la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, quienes no dudaron en cerrar filas en torno a Fernández, exigiendo respeto por la dignidad de las mujeres en el ejercicio periodístico.

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Abelardo De la Espriella arremetió contra María Lucía Fernández en vivo Abelardo De la Espriella arremetió contra María Lucía Fernández en nuevo segmento de Noticias Caracol. (Foto: Captura de video Noticias Caracol 12 de mayo de 2026) (Captura de pantalla.)

La controversia inició luego de una entrevista en la que Malú Fernández cuestionó con rigurosidad al abogado De la Espriella. La respuesta de este, lejos de centrarse en argumentos técnicos o políticos, derivó en descalificaciones que fueron interpretadas como ataques de índole personal y sexista.

Ante esta situación, la senadora Paloma Valencia fue una de las primeras en pronunciarse con un mensaje reflexivo y firme sobre los límites del debate público. Valencia enfatizó que el género de la comunicadora no puede ser un factor de vulnerabilidad frente al escrutinio.

“Las mujeres periodistas no tienen por qué aguantar bromas sexuales, insinuaciones ofensivas ni ataques personales por atreverse a preguntar. Ese es su oficio”, sentenció la congresista.

Valencia añadió un llamado a la cordura institucional: “Entiendo la indignación que esto produce e invito a que todos elevemos el nivel del debate público. Quien se equivoca en el trato debería reconocerlo y disculparse. La libertad de prensa exige también respeto por la dignidad de quienes preguntan”.

Por su parte, la periodista Vicky Dávila también utilizó sus plataformas para expresar un apoyo incondicional a su colega. Dávila, quien ha sido una férrea defensora de la libertad de expresión en el país, resaltó las cualidades profesionales de la presentadora de Noticias Caracol y recordó que preguntar es la esencia misma de la labor informativa.

“Malú, una mujer talentosa y una profesional, en todo el sentido de la palabra. La quiero mucho y la admiro”, expresó Dávila con afecto.

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Asimismo, la directora de Semana subrayó el papel fundamental del periodismo en el sistema democrático colombiano: “Los periodistas están para preguntar lo que consideren, es un derecho, es la democracia, es la libertad de prensa”.

El respaldo de Dávila y Valencia se suma al de otras figuras como Darcy Quinn, quien popularizó la frase “lo que es con Malú, es conmigo”, convirtiéndola en un eslogan de resistencia frente a las agresiones digitales y verbales contra los comunicadores.

Analistas de medios advierten que este tipo de incidentes no son aislados y reflejan una creciente hostilidad hacia la prensa en Colombia. Sin embargo, la reacción unánime de figuras de distintos espectros políticos sugiere un consenso necesario: el respeto a la integridad de la mujer periodista es innegociable para mantener una democracia saludable.

Hasta el momento, gremios como la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) han tomado nota del incidente, mientras el país observa expectante si habrá una rectificación por parte de los agresores o si este evento marcará un punto de inflexión en la protección de los profesionales de la comunicación frente al acoso y la estigmatización.

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