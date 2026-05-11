Inés María Zabaraín presumió su celebración del Día de la Madre y ausencia de Jorge Alfredo Vargas desató preguntas

Después de varias semanas alejada de las redes sociales en medio de la controversia alrededor de Jorge Alfredo Vargas, la periodista Inés María Zabaraín volvió a aparecer públicamente y terminó generando toda una conversación digital.

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La comunicadora publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías celebrando el Día de la Madre junto a sus hijos Felipe Vargas, Sofía Vargas y Laura Maré Vargas. Sin embargo, lo que más llamó la atención entre los seguidores fue la ausencia del reconocido periodista y presentador en las imágenes familiares.

“La alegría de ser mamá”, escribió Zabaraín junto a las fotografías, acompañando el mensaje con un corazón rojo.

La publicación rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios, muchos de ellos enfocados en la ausencia del expresentador de Noticias Caracol.

Las redes reaccionaron por la ausencia de Jorge Alfredo Vargas

Aunque las imágenes mostraban un ambiente familiar tranquilo y cercano, decenas de usuarios comenzaron a comentar la ausencia del periodista, quien permanece alejado de la vida pública desde que se conocieron las denuncias y versiones relacionadas con su salida de Caracol Televisión.

Entre los mensajes que más se repitieron aparecieron frases como: “Qué hermosa familia, pero ¿dónde está Jorge Alfredo?”

La publicación terminó convirtiéndose rápidamente en tema de conversación, especialmente porque el nombre del periodista sigue generando debate en redes sociales y medios de entretenimiento.

La polémica salida de Jorge Alfredo Vargas de Caracol

La reaparición de Inés María Zabaraín ocurre justo cuando continúan circulando detalles sobre la salida de Jorge Alfredo Vargas de Caracol Televisión, canal donde trabajó durante más de 30 años.

Aunque inicialmente se informó públicamente que su retiro estaba relacionado con temas de edad y cercanía a la pensión, posteriormente aparecieron versiones que hablaban de presuntas denuncias internas por posibles casos de acoso sexual dentro del canal.

Según información conocida recientemente, durante una inspección laboral realizada en marzo de 2024 habrían salido a la luz al menos quince denuncias relacionadas con comportamientos ocurridos dentro de medios asociados a Caracol y Blu Radio.

Parte de esos señalamientos, además, habrían sido recopilados mediante mecanismos anónimos habilitados durante las inspecciones adelantadas por el Ministerio de Trabajo.

Hasta ahora, Jorge Alfredo Vargas no ha respondido públicamente de manera directa sobre los señalamientos conocidos en los últimos días.

En el comunicado con el que confirmó su salida de Caracol Televisión aseguró que la decisión se tomó “de común acuerdo” y reconoció estar atravesando un momento complejo tanto en lo personal como en lo profesional.

El periodista también manifestó que siempre actuó bajo parámetros de respeto y buen comportamiento, aunque admitió haber cometido errores a lo largo de su carrera.

Mientras tanto, la publicación de Inés María Zabaraín volvió a poner a la familia en el centro de la conversación pública y reactivó las preguntas alrededor del presente del reconocido presentador colombiano.