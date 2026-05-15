Claudia López reveló que perdió un bebé con Angélica Lozano en medio de la presión política de 2021

Claudia López habló de uno de los episodios más íntimos y dolorosos de su vida junto a Angélica Lozano. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, la exalcaldesa de Bogotá y actual candidata presidencial contó que ella y su esposa estuvieron muy cerca de convertirse en madres en 2021, pero el proceso terminó en una pérdida que, según relató, coincidió con uno de los momentos de mayor presión política y mediática de su administración.

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La dirigente recordó que el intento más cercano ocurrió en enero de ese año, cuando Lozano quedó embarazada después de varios procesos para buscar la maternidad. Sin embargo, la noticia llegó al mismo tiempo que un fuerte escándalo público por un viaje de vacaciones de López, hecho que desató críticas nacionales y una intensa exposición mediática.

¿Qué dijo Claudia López sobre la pérdida del bebé?

Durante la entrevista, López relacionó ese episodio de presión con el doloroso desenlace familiar que vivieron ella y Lozano. “Fue tal el escándalo y tal la presión que Angélica terminó perdiendo el bebé”, relató la exmandataria, al hablar de un momento que, según sus palabras, marcó un antes y un después en su vida personal y profesional.

La exalcaldesa también cuestionó la manera en que algunos sectores de la prensa trataron la situación en ese periodo. Según dijo, mientras ella atravesaba el duelo por la pérdida de su bebé, seguía enfrentando portadas, señalamientos y cuestionamientos públicos.

“Yo en la mitad de ese duelo de haber perdido mi bebé, y ellos regodeándose con el tema, era una cosa miserable”, afirmó López, al recordar lo difícil que fue sostener simultáneamente una responsabilidad pública como la Alcaldía de Bogotá y un dolor íntimo que no estaba siendo visto por la opinión pública.

Claudia López y Angélica Lozano desistieron de ser madres

López contó que, al terminar su mandato en la Alcaldía, ella y Angélica Lozano evaluaron la posibilidad de retomar el proyecto de maternidad. No obstante, decidieron no seguir adelante. La exmandataria explicó que la edad fue un factor determinante en esa decisión, pues consideró que no sería justo para un menor tener madres mayores durante una etapa tan exigente como la adolescencia.

“Mi sueño en la vida siempre ha sido tener una Angélica chiquita, pero no... en otra vida”, concluyó López en la entrevista.

Su testimonio abre una conversación sensible sobre la maternidad deseada, el duelo gestacional y las cargas que enfrentan las mujeres en la vida pública. En este caso, también deja ver cómo la presión política puede cruzarse con procesos personales que, aunque ocurren lejos de los micrófonos, terminan marcando profundamente la vida de quienes están expuestas al escrutinio público.