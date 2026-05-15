“Miren cómo explotó”: Vicky Dávila tras reacción de Claudia López a pregunta de periodista de Noticias Caracol

Las fricciones entre periodistas y candidatos presidenciales siguen siendo motivo de noticia. Esta vez la polémica la protagonizó la exalcaldesa de Bogotá Claudia López en medio de una entrevista con Noticias Caracol. La respuesta que le dio a la periodista Andreína Solórzano no solo dio mucho de qué hablar, sino que generó una ola de críticas por parte de otros líderes políticos. Entre ellos, la excandidata Vicky Dávila.

La periodista Andreína Solórzano le recordó a Claudia López los fuertes cuestionamientos que ha lanzado en contra del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su posición frente a la migración. Sin embargo, resaltó que durante el gobierno de López en Bogotá hizo múltiples comentarios contra la población venezolana en un intento por asociarla a la criminalidad.

“Con todo respeto, no es algo muy diferente de lo que usted durante su alcaldía dijo respecto a la migración venezolana”, le dijo la periodista a Claudia López, quien manifestó su molestia inmediata por la pregunta.

"No, Andreina, esto es absolutamente falso", la interrumpió López. “No, no te acepto esa comparación porque es inaceptable. Es absolutamente mentiroso, Andreina. Perdón, te lo digo, tú me tienes que respetar como yo te respeto a ti. Eso que estás diciendo es mentira”, agregó la exalcaldesa de Bogotá. Luego, empezó a resaltar los logros de su gestión al frente del Distrito.

Y señaló que, según ella, señalar que había delincuentes venezolanos en Bogotá no debía ser considerado xenófobo. “Que lo haya podido decir de una mejor manera eso es otra cosa. Pero que tú me vengas a decir xenófoba en mi cara eso no te lo acepto, es una falta de respeto total”, puntualizó Claudia López y señaló que Donald Trump trata a los migrantes como “animales”.

Vicky Dávila arremetió contra Claudia López

Pronto los comentarios de Claudia López fueron retomados por sus detractores.

“Ahí tienen a la verdadera Claudia López. Miren cómo explotó con Andreina Solórzano, periodista de Noticias Caracol, de nacionalidad venezolana. La rabia de la candidata se debió a que le preguntaron por sus mensajes, calificados como xenófobos contra venezolanos, cuando era alcaldesa de Bogotá. ‘…mentirosa… me tienes que respetar..’ ¿Cómo les parece?“, puntualizó Vicky Dávila a través de su cuenta oficial en la red social X.