Claudia López se molestó en entrevista porque le sacaron episodio en el que dijo que afirmación de Andreina Solorzano era “falsa y mentirosa”

La candidata presidencial Claudia López protagonizó un momento incómodo durante una entrevista al ser cuestionada nuevamente por la polémica respuesta que le dio días atrás a la periodista venezolana Andreina Solórzano, de Noticias Caracol.

El tema surgió cuando el periodista Gonzalo Lazzari, venezolano, le preguntó a López por el episodio en el que calificó como “mentirosa” y “desproporcionada” una comparación hecha por su colega y coterránea sobre su postura migratoria y algunas políticas del expresidente estadounidense Donald Trump.

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Claudia López se molestó porque le sacaron episodio con Andreina Solórzano

Antes de responder, la exalcaldesa de Bogotá interrumpió para expresar su inconformidad por la forma en que se presentó el episodio. “A mí me invitaron a una entrevista”, afirmó, dejando ver su molestia evidenciada con su comportamiento.

López insistió en que nunca descalificó personalmente a la periodista y aseguró que sus críticas estuvieron dirigidas exclusivamente a la comparación que se hizo entre su gestión y las políticas migratorias de Trump.

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“Comparar mi política con la de Trump es absolutamente inadmisible. Yo respondí con respeto por Andreina y con evidencia de los hechos. Trump es un xenófobo, Bogotá y su política de inclusión fue premiada por el Banco interamericano de Desarrollo, por el secretario de Estado Anthony Blink”, expresó la candidata.

En medio del intercambio, el periodista le señaló que el tono con el que respondía en esa ocasión era diferente al utilizado con Andreina Solórzano. Sin embargo, López rechazó esa apreciación y sostuvo que estaba hablando “exactamente en el mismo tono. Yo no descalifiqué a Andreina, descalifiqué a la comparación que es absurda”, dijo.

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La candidata reiteró que considera equivocada la comparación hecha durante la entrevista inicial y aseguró que equiparar una política que, según ella, promovió la integración de migrantes venezolanos con discursos xenófobos “es comparar peras con manzanas”.

El episodio generó debate en las redes sociales, donde usuarios discutieron tanto la reacción de Claudia López frente a las preguntas periodísticas como la manera en que los candidatos presidenciales responden a cuestionamientos incómodos durante la campaña electoral.