Claudia López hizo las mismas del ‘Tigre’ y tuvo encontronazo con Andreina Solórzano de Noticias Caracol

La primera vuelta por las presidenciales está a la vuelta de la esquina y los candidatos están concediendo entrevistas en los principales medios de comunicación del país, intervenciones que han generado una gran confrontación, entre otras cosas por el carácter confrontativo de algunos de los entrevistados. Muestra de esto fue el duro encontronazo entre Claudia López y la periodista Andreina Solórzano.

La exalcaldesa de Bogotá, fue invitada recientemente a Noticias Caracol, formato en el que había estado previamente Abelardo de la Espriella, el mismo que tuvo una airada discusión con María Lucía Fernández, luego que la periodista le preguntase si en su posible gobierno “se iba a gobernar sin ética”; cuestionamiento derivado de unas palabras emitidas por el ‘tigre’ años atrás cuando fungía como abogado.

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Lopéz fue cuestionada por Solórzano por la manera en la que ella manejó la masiva migración venezolana a la capital colombiana en su alcaldía, realizando una comparativa con las declaraciones de Donald Trump, en las que en algún momento aseguró que la “criminalidad en Estados Unidos aumentó por la llegada masiva de extranjeros a este territorio”.

Ante el cuestionamiento, López contestó de manera airada, pidiendo respeto y expresando: “Eso es absolutamente falso y es una comparación inaceptable y mentirosa. Tú me tienes que respetar como yo te respeto a ti y eso que estás diciendo es mentira. Mi alcaldía fue premiada por tener el mejor programa de atención al migrante en América Latina. Así como hay colombianos en el crimen en Colombia y afuera, también hay venezolanos en el crimen en Colombia y afuera, y eso no es xenófobo”.

“Que tú me vengas a decir xenófoba en mi cara es un irrespeto total. El señor Donald Trump persigue a la gente, separa las familias y los deporta. Eso no tiene que ver con lo que se hizo en Bogotá, no puedes comparar peras con manzanas, no puedes mentir de esa manera” añadió.

Tras la intervención, la excandidata y periodista, Vicky Dávila emitió su voz de rechazo en una publicación de ‘X’ en la que manifestó: “Ahí tienen a la verdadera Claudia López. Miren cómo explotó con Andreina Solórzano, periodista de Noticias Caracol, de nacionalidad venezolana. La rabia de la candidata se debió a que le preguntaron por sus mensajes, calificados como xenófobos contra venezolanos, cuando era alcaldesa de Bogotá. “…mentirosa… me tienes que respetar..”¿Cómo les parece?"

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Cabe acotar que López emitió su rechazo a la entrevista de De la Espriella con este informativo, rechazando su discusión con Malú: “El ignorante y arrogante es usted, defensor de la mafia. Acostumbrado a la adulación, a que nadie lo cuestione, a que por la plata baile el perro. Malú, la ciudadanía y el periodismo independiente no se van a rendir ante el therian de papel ni ante nadie”, sentenció la exalcaldesa de Bogotá.